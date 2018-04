Kronprinz Salman spricht Israelis Recht auf eigenes Land zu

Riad/Tel Aviv. In einem überraschenden Schritt hat der saudiarabische Kronprinz den Israelis das Recht auf ihr Land zugesprochen. Er sei der Überzeugung, dass "die Palästinenser und die Israelis das Recht auf ihr eigenes Land haben", so Kronprinz Mohammed bin Salman gegenüber dem US-Magazin "The Atlantic". Notwendig sei ein Friedensabkommen zwischen den Konfliktparteien, "um Stabilität für alle zu sichern und normale Beziehungen zu haben".

Bis heute unterhalten das erzkonservative sunnitische Königreich und Israel keine diplomatischen Beziehungen. Hinter den Kulissen hat sich das Verhältnis zwischen den beiden Staaten in den vergangenen Jahren jedoch allmählich gebessert. Beide sehen den mehrheitlich schiitischen Iran als eine Bedrohung an. Doch noch nie zuvor hatte ein derart hoher Vertreter Saudi-Arabiens Israel das Recht auf einen eigenen Staat zugesprochen.





Bin Salman sagte in dem Interview mit "The Atlantic", er habe keinerlei "religiöse Vorbehalte" dagegen, dass Israelis und Palästinenser Seite an Seite lebten, solange die wichtigste muslimische Stätte in Jerusalem - die Al-Aksa-Moschee - geschützt werde. "Wir haben religiöse Sorgen um die heilige Moschee in Jerusalem und um die Rechte des palästinensischen Volkes. Aber wir haben nichts gegen irgendein anderes Volk", fügte er hinzu.

Saudi-Arabien ist seit 2002 Hauptsponsor der Arabischen Friedensinitiative, die eine Zweistaaten-Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt vorsieht. Sollte der Prinz erwartungsgemäß seinem kranken 82-jährigen Vater König Salman nachfolgen, wäre er zugleich Hüter der heiligsten Stätten des Islam. Das Interview führte der 32-jährige Prinz während seiner dreiwöchigen Reise durch die USA mit dem Chefredakteur des Magazins, Jeffrey Goldberg. Auf dessen Frage, ob "jüdische Menschen das Recht auf einen Nationalstaat zumindest in einem Teil ihrer angestammten Heimat" hätten, antwortete Saudi-Arabiens starker Mann, seiner Meinung nach hätten alle Menschen "überall das Recht, in ihrem friedfertigen Staat zu leben".

Unterdessen hat Israel eine Vereinbarung mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk zur Umsiedlung von insgesamt 16.000 afrikanischen Flüchtlingen nach wenigen Stunden überraschend wieder auf Eis gelegt. Demnach sollten die 16.000 Migranten, die aus dem Sudan und Eritrea gekommen sind, binnen fünf Jahren in andere Länder umgesiedelt werden. Im Gegenzug hätten weitere 16.000 im Land bleiben dürfen und einen "offiziellen Status" erhalten sollen. Was mit tausenden weiteren afrikanischen Migranten passieren soll, war zunächst unklar.

Israel hatte Ende 2017 angekündigt, bis zu 40.0000 afrikanische Flüchtlinge in Drittländer abzuschieben. Ein Grund war die Kritik von Anwohnern aus dem Süden Tel Avivs. Viele Migranten leben dort in ärmlichen Vierteln, es kommt immer wieder zu Spannungen mit israelischen Einwohnern.