In Syrien zur Seite gedrängt

Ankara. (czar/reu) Es ist eine Annäherung, die anderen Verbündeten Sorgen bereiten könnte. Denn dass die Türkei und Russland ihre Beziehung nach etlichen Spannungen wieder solider gestalten wollen, löst in der transatlantischen Allianz Nato auch Kritik aus. Diese übten etwa die USA am Vorhaben Ankaras, ein Raketenabwehrsystem von Moskau zu kaufen. Doch die Nato-Partnerin Türkei hält daran fest: Das S-400-System soll sogar früher angeschafft werden als geplant. Die Flugabwehrbatterien sollen bereits im Juli des kommenden Jahres geliefert werden.

Bestätigt wurde dies bei einem Spitzentreffen, zu dem der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nach Ankara geladen hatte. Doch auch ein anderes Ergebnis seiner Zusammenkunft mit den Amtskollegen aus Russland und dem Iran, Wladimir Putin und Hassan Rouhani, könnte den Westen beunruhigen. Dieser scheint nämlich als Akteur im Syrien-Konflikt immer mehr zur Seite gedrängt werden. Währenddessen deutete Erdogan eine mögliche Aufteilung des Bürgerkriegslandes an.





Offiziell ist in einer gemeinsamen Erklärung vom Ziel die Rede, "Ruhe am Boden" zu schaffen und Zivilisten in "Deeskalationsgebieten" zu schützen. Die drei Länder fordern eine rasche und dauerhafte Waffenruhe ein.



Darüber aber, wie das zu erreichen ist, gehen die Meinungen der Türkei und ihrer Nato-Partner auseinander. So unterstützen die USA in Syrien die Kurdenmiliz YPG, die Ankara wiederum als Terrororganisation ansieht.

Allerdings gibt es auch innerhalb des Dreierbündnisses Türkei, Russland und Iran selbst Differenzen. Einer der Streikpunkte ist die Zukunft des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Dessen Rücktritt wünscht sich die Türkei, aber weder Russland noch der Iran. Dessen Präsident wiederum rief zum Abzug türkischer Truppen aus Syrien auf.

Außerdem geht es um die Frage, wann der Kampf gegen die islamistische Terrormiliz IS abgeschlossen ist. Putin erklärte den IS laut der Nachrichtenagentur Interfax bereits für besiegt. Er fügte aber hinzu, dass die Gruppe trotz der militärischen Situation ein erhebliches destruktives Potenzial besitze.

USA wollen mehr Geld für Nato

Auf der anderen Seite warnen Sicherheitsberater des US-Präsidenten Donald Trump, dass noch etliche Anstrengungen nötig seien, um den IS zu besiegen. Trump selbst hat nach den Ankündigungen aus Ankara denn auch Abstand von seinen Rückzugsplänen aus Syrien genommen. Vielmehr habe er bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates zugestimmt, dass die US-Truppen "noch etwas länger" im Nahen Osten bleiben, teilte ein hochrangiger Regierungsvertreter in Washington mit. Allerdings wünsche Trump keine langfristigen Verpflichtungen für die US-Armee.

Es solle sichergestellt werden, dass der IS besiegt werde. Andere Staaten in der Region sollten ihre diesbezüglichen Bemühungen verstärken und bei der Stabilisierung des Landes mithelfen, sagte der US-Beamte weiter.

Mehr Einsatz fordert Trump auch in finanzieller Hinsicht. Die Nato-Mitglieder sollen ihre Zusagen einhalten, verlangte der Präsident einmal mehr nach einer Zusammenkunft mit den Staatschefs von Litauen, Lettland und Estland. Laut den Beschlüssen des Militärbündnisses sollten die Länder zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigungsausgaben reservieren. Das aber gelingt den wenigsten. Deutschland etwa bringt ein Prozent des BIP auf. Die USA liegen bei knapp vier Prozent an Ausgaben für die Verteidigung.

Zu den wenigen Nato-Mitgliedern, die die Zwei-Prozent-Marke erreicht haben oder sie noch heuer erreichen möchten, gehören die drei baltischen Staaten. Daher erwarteten sich die Spitzenpolitiker von ihrem Besuch in Washington Zusagen, dass ihre Solidarität durch mehr Sicherheit gewürdigt wird. Sie wollen von den USA ein klares Signal an Moskau, dessen Muskelspiele Litauen, Lettland und Estland nicht erst seit der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim beobachten. Scharfe Kritik am Kreml übte Trump aber nicht.

Russland ließ sich jedenfalls nicht davon abhalten, kurz nach dem Treffen in Washington Raketentests im Luftraum nahe der lettischen Seegrenze zu starten.