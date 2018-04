Facebook um Schadensbegrenzung bemüht

Menlo Park/Wien. (ag.) Der Facebook-Datenskandal um Cambridge Analytica weitet sich aus. Auch in Österreich sind möglicherweise mehr als 33.000 User betroffen, exakte Zahlen liegen hier noch nicht vor. Weltweit könnten die Daten von bis zu 87 Millionen Menschen auf unrechtmäßige Weise an Cambridge Analytica gelangt sein. Die meisten der betroffenen Nutzer stammen aus den USA, in Deutschland könnten Informationen über mehr als 300.000 Menschen abgesaugt worden sein.

In der Defensive

Facebook ist in der Defensive, der US-Konzern hat bereits zugegeben, dass Entwickler einer Umfrage-App ("thisisyourdigitallife") massenhaft Informationen von Nutzern an Cambridge Analytica weitergereicht haben. Brisant ist, dass die Firma für das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump arbeitete.





Dabei geht es nicht nur um die Daten der Umfrage-Teilnehmer selbst, sondern auch um jene ihrer Facebook-Freunde. So erklärt sich die hohe Zahl der betroffenen Nutzer.

In Österreich sollen 13 Personen diese Umfrage-App installiert haben, teilte Facebook am Donnerstag mit. Die Zahl der potenziell weiteren Betroffenen - also Personen, deren Daten möglicherweise mit der App geteilt wurden, weil Freunde sie installiert hatten - liegt demnach bei bis zu 33.555. Ausgangspunkte sind dabei aber nicht nur die wenigen österreichischen Teilnehmer der Umfrage, sondern auch Facebook-Freunde in den USA und anderen Ländern, die bei der Umfrage mitgemacht hatten. Insgesamt, so rechnet ein Facebook-Sprecher vor, könnte es in Österreich also bis zu 33.568 Betroffene geben.

Österreichs Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck reagierte auf die Vorwürfe und forderte die "umgehende" Aufklärung der vom Facebook-Datenskandal betroffenen Nutzer. Facebook müsse Opfer über die "missbräuchliche" Verwendung ihrer Daten in Kenntnis setzen, so Schramböck. Zudem müsse Facebook offenlegen, "wie viele User in Österreich tatsächlich betroffen sind". Auch die EU-Kommission will Auskünfte, die Affäre sei "nicht hinnehmbar".

Zugriffe eingeschränkt

Der Daten-Missbrauch soll den aktualisierten Angaben des Online-Netzwerkes zufolge vor allem Nutzer in den USA betreffen: Dort sieht Facebook potenziell 70,6 Millionen Betroffene. Auf Platz zwei folgen mit weitem Abstand die Philippinen mit nahezu 1,2 Millionen. In Großbritannien könnten es fast 1,1 Millionen Facebook-Mitglieder sein, in Australien bis zu 300.000.

Cambridge Analytica versicherte, man habe die Facebook-Datensätze nicht im US-Wahlkampf eingesetzt. Die Firma half der Trump-Kampagne unter anderem, gezielt Werbung bei Facebook zu platzieren, die seine Anhänger mobilisieren und die Befürworter der Gegenkandidatin Hillary Clinton entmutigen sollte.

Facebook wusste seit 2015 von Datenmissbrauch, gab sich aber mit der Zusicherung von Cambridge Analytica zufrieden, dass die Daten gelöscht worden seien. Weitere rechtliche Schritte wurden nicht eingeleitet.

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg versucht sich jetzt in Schadensbegrenzung. Er betont, dass die Software-Schnittstellen, die der Umfrage-App einen so breiten Zugriff auf Nutzerdaten überhaupt möglich machten, schon 2014 dichtgemacht worden seien. Am Mittwoch schaffte Facebook die Möglichkeit ab, nach Nutzer-Profilen über Telefonnummer und E-Mail-Adresse zu suchen. Das Online-Netzwerk glaubt, dass über diese Funktion öffentlich zugängliche Informationen der Mehrheit der Nutzer von außerhalb der Plattform abgesaugt worden seien.

Apps einfacher entfernbar

Zuvor hat Facebook weitere Einschränkungen für den Zugang von App-Entwicklern zu Nutzerdaten angekündigt. Dazu gehören der Zugang zu Terminen und Informationen über Anrufe auf Smartphones. Für die Mitglieder wird es künftig einfacher, Facebook-Apps zu entfernen.