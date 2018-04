Der Lockruf des Drachen

070403wirtschaft



Peking. (leg/apa) Die Zeit der Bescheidenheit ist für China vorbei. Immer offener formuliert die Führung in Peking auch im Bereich der internationalen Politik - in dem man sich, getreu den Ratschlägen des Mao-Nachfolgers Deng Xiaoping, lange vornehmer Zurückhaltung befleißigt hatte - einen imperialen Führungsanspruch. Sei es der Konflikt um die aus Chinas Sicht abtrünnige Insel Taiwan, sei es der Streit um Inseln im Südchinesischen Meer, deren Besitz für die Kontrolle internationaler Handelsströme von Bedeutung ist, sei es die "Belt and Road-Initiative", das Projekt einer neuen Seidenstraße, das dem bisherigen Welthegemon USA auf der eurasischen Landmasse Konkurrenz macht: Spätestens seit dem Amtsantritt von Staatspräsident Xi Jinping vor fünf Jahren tritt China dem Westen nicht mehr als "schlafender Riese", sondern als selbstbewusste Großmacht entgegen.

Vor allem die "Neue Seidenstraße" hat es in sich: Unglaubliche acht Billionen Dollar soll das Projekt kosten, glaubt man dem Center for Global Development in Washington - das wäre eine Zahl mit 12 Nullen. Die "Belt and Road-Initiative" (BRI) wäre damit das größte Infrastrukturprojekt aller Zeiten. Bei solchen Zahlen ist es kein Wunder, dass immer öfter von einem asiatischen 21. Jahrhundert die Rede ist, von aufsteigenden Mächten in Ostasien und einem niedergehenden, mit sich selbst beschäftigten Westen.



"Was wir derzeit erleben, ist so noch nie dagewesen - dass mit China und Indien zwei Mächte derart massiv nach oben drängen", sagt Jonas Puck, Professor an der Wiener Wirtschaftsuniversität (WU). Die Weltwirtschaft erlebe derzeit die größte Verschiebung im politischen Machtgefüge seit der Industriellen Revolution, zeigt sich der Wissenschaftler überzeugt. "Dass wir in China das absolute Zentrum der Weltwirtschaft haben, ist absolut unverrückbar", meint Puck, der Vorstand im "Institute for International Business" an der WU ist. 2017 übertraf das chinesische Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einem Zuwachs von 6,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr die Erwartungen.





Noch in diesem Jahr könnte China zur stärksten Wirtschaftsmacht der Welt aufsteigen. Peking zeigt sich selbstbewusst und investiert nicht nur in Afrika und Asien, sondern auch in Europa - vor allem im krisengebeutelten Teil des zerstrittenen alten Kontinents: 2016 hatte sich die staatliche chinesische Reederei Cosco die Mehrheit am strategisch wichtigen Hafen Piräus gesichert. Mit der sogenannten 16+1-Kooperation lockt Peking 16 ost- und südosteuropäische Staaten, die meisten notorisch klamm bei Kasse, mit dem Scheckbuch.