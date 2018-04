Sitzt Assad auf Tonnen von Giftgas?

Ein Kind wird in Ost-Ghuta behandelt. Will die syrische Armee den hartnäckigen Widerstand der Rebellen mit Einsatz von Giftgas brechen? © reu Ein Kind wird in Ost-Ghuta behandelt. Will die syrische Armee den hartnäckigen Widerstand der Rebellen mit Einsatz von Giftgas brechen? © reu



Washington/Damaskus. (schmoe) Nachdem in der Nähe von Damaskus offenbar Giftgas eingesetzt worden war, rechnet die syrische Armee jetzt mit einer militärischen Antwort der USA. Diese könnte jederzeit erfolgen. US-Präsident Donald Trump hat gedroht, dass die Verantwortlichen einen "hohen Preis" zahlen würden. Er sagte am Dienstag eine geplante Reise nach Lateinamerika ab, um die Syrienkrise und die globalen Entwicklungen im Auge behalten zu können, vermeldete das Weiße Haus.

Alle Einheiten des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad und ihre Verbündeten sind im Alarmmodus, mehrere Militärstützpunkte in verschiedenen Landesteilen wurden vorsorglich geräumt. Die Führung in Damaskus macht sich auf Angriffe auf die Hauptstadt, das Umland von Homs sowie die Küstenregion Latakia gefasst.





Warnung an Washington

Die militärischen Optionen des Pentagons sind allerdings begrenzt, will man keinen explosiven Konflikt mit Syriens Schutzmacht Russland riskieren. Moskau hat an verschiedenen Stellen in Syrien seine Streitkräfte positioniert - von einem Abzug der russischen Soldaten, wie sie Russlands Präsident Wladimir Putin in der Vergangenheit bereits zwei Mal angekündigt hat, kann keine Rede sein.

"Die USA müssen sehr vorsichtig sein, nicht versehentlich russische Ziele zu treffen oder russische Berater zu töten", warnt der US-Politikwissenschafter Ben Connable von der Rand Corporation, die Spielräume der US-Streitkräfte seien erheblich eingeschränkt. Der Tod russischer Soldaten könnte andernfalls zu einer direkten Konfrontation der Atommächte führen. Moskau hat bereits gewarnt, dass man eine Gefährdung der eigenen Soldaten in Syrien nicht tolerieren werde. Direkte Kampfhandlungen mit den USA hält man hier für extrem unwahrscheinlich. Aber: Bewaffnete Angriffe "unter dem lügnerischen Vorwand, sich gegen Syrien zu richten", würden "schwere Folgen" haben, hieß es aus Moskau.

Zerstörung unvollständig?

Russland stellt in Abrede, dass der Giftgasangriff nahe Damaskus, bei dem mehr als 150 Menschen getötet und rund 1000 verletzt worden sein sollen, tatsächlich stattgefunden hat. Moskau will den Vorwurf durch eine UN-Untersuchung klären lassen.

Es gibt allerdings deutliche Hinweise darauf, dass die syrische Armee immer noch über hunderte Tonnen Giftgas verfügt. Syrien hat 2013 zwar auf internationalen Druck der Zerstörung seiner Arsenale zugestimmt und einem Verbot derartiger Waffen zugestimmt. Bashar al-Assad habe nicht einmal die Hälfte seiner Giftgas-Bestände zerstört, behaupten hochrangige syrische Ex-Militärs, die ins Exil geflohen sind.