Razzien bei Trumps Anwalt Michael Cohen

Washington. (wak) US-Präsident Donald Trump fühlt sich merklich in die Ecke gedrängt. Jetzt hat er es nicht nur mit dem republikanischen FBI-Sonderermittler Robert Mueller zu tun. Nein, offenbar war es der ebenfalls zur republikanischen Reichshälfte gehörigen Vize-Justizminister Rod Rosenstein, der für die jüngste Verengung der Schlinge zuständig war.

Denn Rosenstein hat offenbar dem FBI erlaubt, Wohnung, Büro und sogar das Hotelzimmer von Michael Cohen zu durchsuchen und verdächtige Dokumente mitzunehmen. Cohen ist seit Jahren der persönliche Anwalt von Donald Trump. Der Jurist war es auch, der zugegeben hat, der Porno-Darstellerin Stormy Daniels einen hohen Geldbetrag "aus eigener Tasche" zu bezahlen, knapp vor der Präsidentschaftswahl 2016. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich dabei um Schweigegeld gehandelt haben könnte - Stormy Daniels hat nach eigenem Bekunden eine Affäre mit Trump gehabt. Trump will von der Transaktion Cohen-Daniels nichts gewusst haben. Juristisch steht der Vorwurf der illegalen Wahlkampffinanzierung im Raum.





Doch Cohen könnte nicht nur auf brisanten Dokumenten im Fall Daniels sitzen. Er begleitet Trump seit Jahren, gilt beinahe als Familienmitglied - und dürfte auch penibel über die Finanzen von Trump Bescheid wissen. Zur Erinnerung: Trump weigert sich bis heute, seine Steuererklärung zu veröffentlichen. Auch wenn dies Usus unter den bisherigen US-Präsidenten war.

Augapfel Steuererklärung

Der oft geäußerte Verdacht in Sachen Trump: Der Immobilienmogul ist gar nicht so flüssig, wie er sich gerne gibt. Damit wäre natürlich das Bild des Erfolges zerstört. Und Erfolg ist die einzige Marke, auf die Trump Wert legt. Bei der Razzia sollen jedoch auch Steuerunterlagen beschlagnahmt worden sein.

"Es ist noch nie passiert, dass ein persönlicher Anwalt eines amtierenden Präsidenten Gegenstand von Razzien geworden ist", erklärt der CNN-Analyst David Gergen. Die Ermittler haben wohl "Beweise angeführt, die schwer zu übersehen waren, um so einen Schritt zu rechtfertigen".

Der Tipp zur Durchsuchung der Räumlichkeiten von Cohen kam laut Medienberichten von Sonderermittler Robert Mueller. Bei dessen Ermittlungen über eine mögliche Einmischung Russlands in die Wahlen 2016 gab es demnach Hinweise auf Weiteres.

Doch die Razzia scheine nicht direkt im Zusammenhang mit Muellers Ermittlungen zu stehen, berichtete die "New York Times". Mueller habe bloß gewonnene Informationen an den stellvertretenden Justizminister und Aufseher der Russland-Ermittlungen, Rod Rosenstein, weitergegeben. Rosenstein habe diese dann an den Generalstaatsanwalt in New York geleitet, was schließlich zur Razzia bei Cohen geführt habe.

Unter den beschlagnahmten Korrespondenzen sollen laut "New York Times" auch Mail-Wechsel zwischen Cohen und dem US-Präsidenten sein. Cohen hatte nach eigener Aussage 130.000 Dollar (105.656,70 Euro) an die Pornodarstellerin Stormy Daniels bezahlt.

Trump sprach zu Beginn einer dem Syrien-Krieg gewidmeten Sitzung am Montag davon, dass in das Büro seines Anwalts eingebrochen worden sei. Das sei eine Schande und eine "Hexenjagd". Er warf den Ermittlern vor, einseitig vorzugehen und voller Interessenskonflikte zu stecken. "Das sind alles Demokraten, oder fast alles", sagte Trump mit Blick auf Mueller und sein Team. Die Ermittlungen seien "lächerlich". Trump äußerte sich wütend über Rosenstein und Mueller. "Das werden wir sehen", sagte er auf die Frage, ob er nun den Sonderermittler oder den Vize-Justizminister feuern werde.

Die Durchsuchung eines Anwaltsbüros gilt als ungewöhnlich, weil die Konversationen zwischen Rechtsvertretern und ihren Klienten besonders geschützt sind.