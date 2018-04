Raketen - "hübsch, neu und intelligent"

Wien/Washington/Damaskus. Es war vorerst ein Krieg der Worte, den Donald Trump Mittwochfrüh eröffnete. Da kündigte der US-Präsident via Twitter Luftangriffe auf Syrien an - als Vergeltung für den Einsatz von Giftgas. "Russland, mach Dich bereit", höhnte Trump, Raketen würden kommen, "hübsch, neu und intelligent". Russland, so Trump, sollte sich davor hüten, mit einem "Tier", das Gaswaffen einsetze, seine eigene Bevölkerung töte und das genieße, verbündet zu sein. Gemeint war der syrische Machthaber Baschar al-Assad.

Zuvor hatte der russische

Botschafter im Libanon den US-Präsidenten offenbar gereizt. Den US-Streitkräften würden Vergeltungsschläge drohen, sollten sie angreifen, so Alexander Sasypkin. "Wenn es einen Angriff der Amerikaner geben sollte, dann (. . .) werden die Raketen abgeschossen." Es würden aber auch die Abschussvorrichtungen angegriffen, von denen aus die Raketen abgefeuert würden, so Sasypkin. Und er verwies auf einen Erlass von Russlands Präsident Wladimir Putin.





Kein Krieg der Atommächte

Potenzielle russische Angriffsziele wären somit auch US-Kriegsschiffe im östlichen Mittelmeer, sollten von dort aus Marschflugkörper abgefeuert werden. Damit wäre eine militärische Konfrontation der beiden führenden Atommächte Realität. Auch nach der Ankündigung Trumps, dass ein Angriff mit Raketen bevorstehe, bekräftigte Russland, dass man eine solche Attacke sofort beantworten würde. Wären Trumps Raketen wirklich "intelligent", dann würden sie in Richtung Terroristen fliegen und nicht in Richtung einer rechtmäßigen Regierung, so Moskau.

Einen militärischen Schlagabtausch zwischen Russland und Washington wird die Welt dennoch so bald nicht erleben. Zuletzt hat der russische Vize-Außenminister Michail Bogdanow die Gefahr einer solchen Konfrontation als gering bezeichnet und erklärt, es gebe auf Arbeitsebene Kontakte zwischen Vertretern beider Mächte. Er glaube, dass sich der gesunde Menschenverstand durchsetzen werde.

Die russisch-amerikanischen Gesprächskanäle sind in der Tat offen, das "rote Syrien-Telefon" in Betrieb. Experten gehen davon aus, dass ein reger Informationsaustausch zwischen den beiden Atommächten stattfindet. Zudem werden die USA enorme Vorsicht walten lassen, um keine russischen Ziele zu treffen. In der Vergangenheit ist das mehrfach passiert, die Vorfälle wurden allerdings von Moskau vertuscht.

Trotzdem ist ein Militärschlag Washingtons in Syrien keineswegs auszuschließen. Schon 2017 haben die USA als Reaktion auf einen Giftgas-Angriff auf die Rebellen-Stadt Chan Scheichun vom Mittelmeer aus einen syrischen Luftwaffenstützpunkt mit Marschflugkörpern beschossen. 59 Raketen wurden abgefeuert, wie viele ihr Ziel fanden, ist ungeklärt. Der Effekt dieses Angriffs wird allerdings als begrenzt bis gering eingeschätzt.