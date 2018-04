Nach Fall von Ost-Ghouta droht Offensive auf weitere Regionen

Russische Medien berichteten über den Fall der Stadt Douma. © afp Russische Medien berichteten über den Fall der Stadt Douma. © afp



Damaskus. Syrische Regierungstruppen haben mit der Rückeroberung der Stadt Douma in Ost-Ghouta die letzte Rebellenhochburg nahe der Hauptstadt Damaskus unter ihre Kontrolle gebracht. Syrische Soldaten hissten dort am Donnerstag die Flagge des Landes. Russische Nachrichtenagenturen zitierten den Chef des russischen Zentrums für Frieden und Versöhnung in Syrien, Generalmajor Juri Jewtuschenko, mit den Worten, die Staatsflagge auf einem Gebäude von Douma dokumentiere die Herrschaft über diesen Ort und damit über ganz Ost-Ghouta.

Entsprechend der Vereinbarung mit den Rebellen würden Soldaten der russischen Militärpolizei in Douma stationiert, hieß es in den Agenturen. Die dort zuletzt herrschende Salafistengruppe Dschaisch al-Islam hatte am Sonntag einem Abzug in Rebellengebiete im Norden Syriens zugestimmt. Für Syriens Präsident Baschar al-Assad ist die Einnahme Ost-Ghoutas ein entscheidender Erfolg im Kampf gegen seine Gegner.





Kurz vor der Kapitulation der Dschaisch al-Islam gab es Berichte über einen Giftgas-Angriff in Douma. Der Westen machte umgehend Assad dafür verantwortlich. Syrien und Russland sprachen von einer Inszenierung, die den Vorwand für einen Militärschlag gegen Syrien liefern solle.

In der Zwischenzeit dürfte Assad weitere abtrünnige Regionen ins Visier nehmen. Neben den kurdischen Gebieten im Nordosten entziehen sich vor allem noch die nordwestliche Provinz Idlib und die Region Daraa seiner Kontrolle. Viele Experten erwarten, dass der Machthaber seine Aufmerksamkeit auf diese Stadt im Süden Syriens richten wird, in der im März 2011 der Aufstand gegen ihn begann.

Militärischer Druck

"Die Befreiung von Ost-Ghouta bedeutet das Ende der Bedrohung von Damaskus. Es wäre logisch, dass die syrische Regierung ihre Kräfte nun in den Süden verlegt, um die aktuelle Situation in Daraa zu beenden", sagt Bassam Abu Abdallah. Der Direktor des Zentrums für Strategische Studien in Damaskus erwartet, dass Assad dort ähnlich wie in Ost-Ghouta auf militärischen Druck setzen wird, um eine Lösung zu erreichen.

Die Region nahe der jordanischen Grenze und der demilitarisierten Zone entlang der von Israel besetzten Golan-Höhen wird zu 70 Prozent von Rebellengruppen kontrolliert, die teilweise unter dem Einfluss Jordaniens und der USA stehen. Die Region ist eine von vier Deeskalationszonen, in denen vergangenes Jahr unter Vermittlung Russlands, der Türkei und des Iran eine regionale Waffenruhe ausgehandelt wurde.

Anders als in den anderen dieser Zonen, zu denen einst auch Ost-Ghouta zählte, schweigen in Daraa tatsächlich seit längerem die Waffen. Assad hat aber geschworen, "jeden Zentimeter des syrischen Territoriums zu befreien". Dank der Unterstützung des Iran und Russlands kontrolliert er schon die größten Städte und 55 Prozent des Landes, wo zwei Drittel der Bevölkerung leben.

Allerdings ist eine Offensive auf Daraa wegen der Nähe zur israelischen Grenze brisant. Israel hat klargemacht, dass es nicht hinnehmen werde, dass sich die libanesische Hisbollah-Miliz oder andere proiranische Kräfte an ihrer Grenze festsetzen.