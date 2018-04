Wen das Völkerrecht (nicht) kümmert

New York/Wien. (da) Eindringlich appellierte UN-Generalsekretär Antonio Guterres an die Mitglieder des wichtigsten Gremiums der Vereinten Nationen. Der Sicherheitsrat müsse dafür sorgen, dass die "Situation nicht außer Kontrolle" gerate, forderte der Portugiese. Besonderes Augenmerk richtete Guterres auf zwei der fünf ständigen Mitglieder: die USA und Russland. Donnerstagabend (nach Redaktionsschluss) befasste sich das Gremium erneut mit dem Krieg in Syrien. Eine Einigung über den mutmaßlichen Giftgasangriff in Douma vergangenen Samstag werden die beiden Länder wohl ebenso wenig erzielen wie bereits am Dienstag. Dabei legte Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja sein Veto gegen einen von den USA vorgelegten Resolutionsentwurf ein. Im Gegenzug lehnte Nikki Haley für die Vereinigten Staaten zwei russische Resolutionsentwürfe ab.

Moral ist kein Faktor

Bleibt es beim Dissens und sollte Donald Trump tatsächlich einen Militärschlag gegen Syrien freigeben, würde sich der US-Präsident gegen das Völkerrecht stellen. Schließlich handelt es beim Sicherheitsrat um das weltweit einzige Organ, welches Gewalt gegen Staaten legitimiert - unabhängig vom moralischen Gesichtspunkt. Andererseits sieht das humanitäre Völkerrecht den Schutz von Zivilisten vor; Angriffe auf Krankenhäuser und Hilfstransporter sind ebenso verboten wie der Einsatz von Landminen und chemischen Waffen.





Vor fast genau einem Jahr kamen bei einem Giftgasangriff in der Provinz Idlib 83 Personen ums Leben. Die syrische Regierung bestritt jegliche Verwicklung und erklärte, sie verfüge seit einem Abkommen von 2013 über keine Chemiewaffen mehr. Russlands Präsident Wladimir Putin hielt zu seinem Verbündeten, Syriens Machthaber Bashar al-Assad. Und Trump wandelte sich im April 2017 vom Isolationisten zum Interventionisten. Der Präsident gab genau jene Rolle, die er seinem Vorgänger Barack Obama noch vorgehalten hatte: die des Weltpolizisten USA. 59 Marschflugkörper gingen auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt nieder. Trump handelte eigenmächtig, gab aber Russland - und somit indirekt Assad - vor dem Angriff Bescheid.

Alle drei konnten sich durch die Aktion als Sieger fühlen: Trump, weil er auf die bewegenden Fotos der getöteten Kinder eine emotional verständliche Gewaltreaktion zeigte.Putin, da sein Verbündeter durch die US-Aktion nicht ernsthaft in Bedrängnis geriet. Und für Assad blieb es dabei, dass das syrische Regime weiter in der Lage war, Giftgas als strategisches Mittel dieses Krieges einzusetzen.