Comey hält Trump für "moralisch ungeeignet"

Washington. Der ehemalige Chef der US-Bundespolizei, James Comey, hat US-Präsident Donald Trump als "moralisch ungeeignet" für das höchste Staatsamt bezeichnet. Trump sei ein gefährlicher Anführer, der Institutionen und kulturellen Normen "gewaltigen Schaden" zufüge, sagte Comey am Sonntag dem Sender ABC News.

"Eine Person, die Frauen wie ein Stück Fleisch behandelt und auch so über sie redet, der kontinuierlich über große und kleine Dinge lügt und darauf besteht, dass die Amerikaner das glauben - diese Person ist nicht geeignet, Präsident der USA zu sein."

Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far!