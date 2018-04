Russland bietet Dialog an

Moskau. Russland strebt trotz der westlichen Raketenangriffe auf Syrien einen Dialog mit den USA an. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow äußerte am Montag in Moskau die Hoffnung, "dass trotz all der Schäden, die Washington dem bilateralen Verhältnis zugefügt hat, irgendeine Art von Kommunikation beginnen kann".

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sieht den Rest an Vertrauen zwischen Moskau und dem Westen durch die Militärschläge auf Syrien schwinden. "Wir verlieren die letzten Überbleibsel an Vertrauen", sagte Lawrow der BBC in einem Interview am Montag.

Der Kreml hatte die Luftangriffe auf seinen Verbündeten Syrien am Wochenende scharf kritisiert, auch die jüngsten US-Sanktionen gegen Russland belasten das Verhältnis.

Voraussetzung für einen Dialog ist nach Peskows Worten, "dass unsere amerikanischen Kollegen ihre internen Probleme klären". Möglicherweise spielte er damit auf die Unklarheit über die weitere Strategie der USA im Syrien-Konflikt an.

Der Kreml-Sprecher sagte zudem, dass derzeit keine konkreten Gespräche über ein Treffen zwischen den Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump im Gange seien. Die beiden Präsidenten hatten die Möglichkeit eines solchen Treffens bei einem Telefonat am 20. März erörtert.

Disput um Zugang der OPCW-Experten

Peskow wies zudem den Vorwurf zurück, dass Russland und Syrien den internationalen Experten der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) den Zugang zum Schauplatz des mutmaßlichen Giftgasangriffs im syrischen Douma (Duma) verweigerten. "Wir betrachten solche Anschuldigungen als grundlos", sagte der Kreml-Sprecher. Den Vorwurf hatte die britische Botschaft in Den Haag erhoben.

Die Experten der Organisation für ein Verbot chemischer Waffen haben dem Vertreter Großbritanniens zufolge die Erlaubnis der Vereinten Nationen für die Inspektion von Duma erhalten. Sie hätten die ehemalige Rebellenhochburg bislang aber nicht erreichen können, da es von Russland und Syrien keine Garantie für ihre Sicherheit gebe.

UK considers unfettered access essential. Russia and Syria must cooperate. https://t.co/OB5hp6qboS — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) 16. April 2018