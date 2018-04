Ein Staatsbesuch zwischen Flüchtlingszelten

Das jordanische Flüchtlingslager Zaatari. © afp/Mazraawi Das jordanische Flüchtlingslager Zaatari. © afp/Mazraawi



Wien. (red) Kaum aus China zurück ist Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu seiner nächsten Auslandsreise aufgebrochen. Am Dienstag landete er gemeinsam mit Außenministerin Karin Kneissl und einer Wirtschaftsdelegation in Jordaniens Hauptstadt Amman. Zunächst stand ein Kulturprogramm auf dem Plan, die Gäste aus Österreich besuchten die Al-Husseini Moschee und die Altstadt. Van der Bellen wird im Zuge seines Aufenthalts auch die beeindruckende Felsenstadt Petra besuchen.

Heute, Mittwoch, kommt Van der Bellen zu einem Vier-Augen-Gespräch mit König Abdullah zusammen. Themen werden die Wirtschaftsbeziehungen, vor allem aber der Krieg in Syrien und dessen Auswirkungen sein. Beide Staatsoberhäupter wollen schließlich ein Wirtschaftsforum eröffnen. Mit dabei ist auch Wirtschaftskammer-Vizepräsident Richard Schenz.





Kinderarbeit und Gefahr

durch Landminen

Am Donnerstag wird Van der Bellen das Flüchtlingslager Zaatari besuchen. Hier werden rund 80.000 syrische Flüchtlinge versorgt, das Lager ist damit eines der größten der Welt. Es gehe vor allem darum, dass der Bundespräsident und die Außenministerin in dem Lager "einen Gesamteindruck" erhielten, hieß es aus der Präsidentschaftskanzlei. Dem Staatsoberhaupt wird ein Jugendzentrum gezeigt, Van der Bellen will dort mit jugendlichen Flüchtlingen ins Gespräch kommen. Besichtigt werden soll auch ein Gesundheitszentrum für Mädchen und Frauen.

Die Bundesregierung hat seit Beginn des Krieges rund 75 Millionen Euro an Hilfe geleistet - auch, um Migrationsströme nach Europa "einzudämmen", wie Kanzler Sebastian Kurz immer wieder betont. Österreichische NGOs sind im Libanon und in Jordanien tätig.

Der Libanon beherbergt eine Million registrierter syrischer Flüchtlinge, in Jordanien sind es 655.000. Die tatsächlichen Zahlen geflüchteter Menschen liegen allerdings weit höher.

Vor allem Minderjährige müssen infolge des Krieges unvorstellbare Dinge erleben, wie die Hilfsorganisation "World Vision" in der Studie "Beyond Survival" anführt. "Wir haben hier mit der größten Krise unserer Zeit zu tun. Es gelingt weiterhin nicht, das Leben, die Kindheit und die Zukunft der syrischen Kinder zu schützen", so Wynn Flaten, Leiter der Syrienhilfe bei World Vision. Laut Studie haben mehr als die Hälfte der befragten Kinder keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung.

Im Libanon gaben 55 Prozent der befragten Kinder an, dass sie bereits gearbeitet haben oder derzeit arbeiten. In Jordanien sind es 11, in Syrien 8 Prozent.

Kinder seien "eine Quelle der Hoffnung für die Zukunft des Landes. Aber es besteht das Risiko, dass sie sich nie vollständig von diesem Konflikt erholen", befand Flaten.

Rund ein Viertel der zivilen Todesopfer in Syrien sind Kinder und Jugendliche. Unicef schätzt, dass 3,3 Millionen Kinder Gefahr laufen, durch Minen und Blindgänger getötet oder verstümmelt zu werden. Einer neuen Unicef-Studie zufolge leben 85 Prozent der syrischen Kinder in Jordanien unterhalb der Armutsgrenze. 1,75 Millionen syrische Kinder gehen nicht in die Schule. Auch in den Nachbarländern ist jedes zweite Kind Analphabet. Wie viele Mädchen und Buben durch den Krieg schwer und nachhaltig traumatisiert sind, lässt sich nicht abschätzen.