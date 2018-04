Vorsprung für Rechtskonservative

Mario Abdo würde beim Urnengang Umfragen zu Folge die Hälfte der Stimmen erhalten. Mario Abdo würde beim Urnengang Umfragen zu Folge die Hälfte der Stimmen erhalten.



Asuncion/Wien. (apa) Auf diese Art von Aufmerksamkeit hätte Mario Abdo wohl verzichten können. Denn das Video, auf dem der paraguayische Präsidentschaftskandidat zu sehen ist, zeigt ihn beim Verteilen von Geldscheinen an Unterstützer - und sorgt im Vorfeld des Urnengangs für Aufsehen.

Trotzdem gilt Abdo als Favorit bei der Präsidentenwahl, die in dem südamerikanischen Land am Sonntag stattfindet. Er tritt für die rechtskonservative Langzeit-Regierungspartei Partido Colorado an. Sein stärkster Konkurrent ist Efrain Alegre, der Kandidat der Mitte-Links-Allianz GANAR, die sich aus der Liberalen Partei und einem Linken Bündnis zusammensetzt. Laut einer Umfrage der Zeitung "ABC Color" von vergangener Woche kommt Abdo derzeit auf rund 55 Prozent. Alegre darf mit knapp einem Drittel der Stimmen rechnen.



Efrain Alegre, der liberale Kandidat, ist Abdos stärkster Kontrahent.



Die Wahlmüdigkeit vieler Paraguayos dürfte dem rechtskonservativen Partido Colorado in die Hände spielen. Laut dem Zentrum für höhere Studien in Paraguay (CAEP) fühlen sich jedoch vor allem Jungwähler zwischen 18 und 21 Jahren von keiner der beiden Parteien ausreichend repräsentiert.





In der einzigen Fernsehkonfrontation des Wahlkampfes am vergangenen Sonntag zeigten die Kandidaten in vielen Punkten Einigkeit, wie die Zeitung "ABC Color" berichtete. So soll eine Verfassungsreform mehr Rechtssicherheit und in weiterer Folge mehr ausländische Investitionen für das Land bringen. Beide Kandidaten planen Reformen zur Entpolitisierung von Justiz und Bildung sowie freien Zugang zur Gesundheitsversorgung. In der Frage der Finanzierung gehen ihre Vorstellungen aber auseinander.

Attacken gegen Amtsinhaber

Abdo forderte außerdem eine Ausweitung der Steuerbasis. Derzeit habe Paraguay bei sieben Millionen Einwohnern nur 769.143 registrierte Steuerzahler und beziehe seine Steuereinnahmen vor allem aus indirekten Abgaben. Der Liberale Alegre bestand auf seiner Forderung einer "progressiven" Erhöhung der Einkommenssteuer.

Abseits der inhaltlichen Auseinandersetzung attackierte Alegre während des Duells immer wieder den amtierenden Präsidenten und Parteifreund seines Kontrahenten, Horacio Cartes. Cartes wurde in der Vergangenheit immer wieder der Verwicklungen in kriminelle Machenschaften verdächtigt. 2010 verbreitete die Enthüllungsplattform Wikileaks einen Bericht der US-Botschaft in Buenos Aires, demzufolge er im Dreiländereck Paraguay, Argentinien und Brasilien Geldwäsche betrieben haben soll. In den Ermittlungen zum Fall Odebrecht - im größten Korruptionsskandal der brasilianischen Geschichte - fielen Namen enger Vertrauter des paraguayischen Präsidenten.