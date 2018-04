Österreich als Syrien-Vermittler?

Van der Bellen (l.) und Jordaniens König Abdullah. © apa/Jaeger Van der Bellen (l.) und Jordaniens König Abdullah. © apa/Jaeger



Amman. Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist mit Außenministerin Karin Kneissl auf Staatsbesuch in Jordanien. Beide wurden vom jordanischen König Abdullah II. in Amman empfangen. Hauptgesprächsthema war der Syrienkrieg, von dem Jordanien besonders betroffen ist - und eine mögliche Rolle Wiens als Vermittler in dem Konflikt.

"Wenn wir in Europa wollen, dass sich hier die Situation stabilisiert, dann müssen wir auch bereit sein, dafür Geld in die Hand zu nehmen", so der Bundespräsident. "Österreich allein wird die Situation nicht entschärfen, aber die Europäische Union insgesamt hat, glaube ich, jedes Interesse daran, dass Jordanien politisch so stabil bleibt, wie es in den letzten Jahrzehnten de facto der Fall war", so Van der Bellen.





Österreich wird jedenfalls weitere vier Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds für Syrien bereitstellen, wie Kanzler Sebastian Kurz am Mittwoch bekannt gab. Es sei die Verantwortung Österreichs, auch vor Ort zu helfen.

Wie zuvor Kurz und Außenministerin Kneissl brachte Van der Bellen Wien als Vermittler in Syrien ins Spiel. Er schwächte zwar ab, es handle sich dabei um eine "Idee", die noch nicht zur Konkretheit gediehen sei. Man könnte versuchen, die Verhandlungen "durch eine neue Location" oder neue Verhandler zu beleben, so Van der Bellen.