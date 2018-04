Außenpolitik überdeckt Gräben in Israel

Jerusalem. (reu/red) Das zentrale Element der Feierlichkeiten lässt sich der politische Hauptprotagonist Israels nicht nehmen. Premier Benjamin Netanjahu entzündete am Mittwochabend (nach Redaktionsschluss) auf dem Herzl-Berg in Jerusalem Fackeln. Das Motto der Feierlichkeiten lautet "Erbe der Innovation". Es gibt unter anderem Partys auf insgesamt 70 Kilometern Strand, Straßenfeste in Tel Aviv und Jerusalem sowie Feuerwerke. Die Feierlichkeiten dauern 70 Stunden.

Sie stehen in scharfem Kontrast zur strukturellen Lage Israels. Der frühere Regierungschef Ehud Barak hat das Land als "Villa im Dschungel" bezeichnet: ein hochmodernes Biotop, umgeben von feindseligen, unberechenbaren Nachbarn. "Es gibt keine Hoffnung für jene, die sich nicht verteidigen können und keine Gnade für die Schwachen, sagte der damalige Außenminister 1996.





Gegen radikale Islamisten,

mit Saudi-Arabien

Kurz darauf wurde ein gewisser Benjamin Netanjahu erstmals Ministerpräsident. Zwar hielt sich seine Regierung nur drei Jahre im Amt. Doch der Politiker des nationalkonservativen Likud wurde nach der Wahl 2009 wieder Premier - und amtiert seitdem. Noch nie in der Geschichte Israels ist ein Ministerpräsident so lange ununterbrochen im Amt.

Aufgewachsen ist der Enkel eines Rabbiners und Sohn eines zionistischen Historikers in den Vereinigten Staaten, wo sein Vater eine Professur hatte. Er studierte Management und Politikwissenschaft am Massachusetts Institute of Technology und an der Harvard-Universität. Ideologisch orientiert er sich an neokonservativen Vordenkern in den USA. Das gilt insbesondere auch für seine liberale Wirtschaftspolitik. Immer wieder sorgt diese für Aufruhr, insbesondere in der liberalen Metropole Tel Aviv, wo das Leben enorm teuer geworden ist.

Doch dieser innenpolitische Konflikt wird ebenso wie jener um den Beitrag der Ultraorthodoxen zum Gemeinwesen - etwa, wenn es um den Wehrdienst geht - in den Hintergrund gedrängt. Israel sei "das Bollwerk der Freiheit im Nahen Osten", sagte Netanjahu im vergangenen Jahr. Im "Kampf der Zivilisationen" wollten radikale Islamisten Israel zerstören und dann die Welt erobern.

Erzfeind Netanjahus ist aber nicht Saudi-Arabien, wo eine besonders rigide Spielart des Islam Staatsreligion ist. Doch das sunnitische Königreich ist dem schiitischen Iran gleichermaßen feindlich gesonnen und will dessen Einfluss in der Region zurückdrängen. Israel bereitet sich laut Medienberichten auf die Abwehr eines iranischen Angriffs aus Syrien vor. Mit der vom Iran gesponserten Hisbollah hat Israel einen Feind direkt vor der Haustür, im Libanon.

Falls die USA ihren geplanten Ausstieg aus dem Atomabkommen wahr machen sollten, wäre das ein Triumph für Netanjahu - seit Jahren wettert er gegen das Abkommen. US-Präsident Donald Trump kam Netanjahu bereits entgegen, indem er die Verlegung der Botschaft nach Jerusalem ankündigte. In die Praxis muss dieser Schritt ebenso wie der Ausstieg aus dem Atomdeal aber erst umgesetzt werden.