Annäherung an den Feind

Washington/Seoul/Wien. Lange Zeit war der einzige Mensch aus dem Westen, der Diktator Kim Jong-un in Nordkorea traf, der frühere Basketballprofi Dennis Rodman. Kim ist ein großer Fan von Basketball und Rodman war exzentrisch genug, den Einladungen des brutalen Diktators und großen Feindes der USA zu folgen.

Sonst ging Kim Jong-un, der Ende 2011 die Herrschaft in Nordkorea nach dem Tod seines Vaters Kim Jong-il übernahm, auf Distanz zum Ausland. Er wollte sein Heimatland zunächst nicht verlassen, vermied selbst Besuche beim Verbündeten China. Das sorgte für weitere Unsicherheit in den ohnehin nervenaufreibenden Beziehungen zu Nordkorea: Keiner wusste über die Persönlichkeit von Kim Jong-un Bescheid, wie dieser Mann, der mit Mitte 20 (sein ganz genaues Alter ist nicht bekannt) an die Macht kam, tickt.

Das weiß man zwar bis heute nicht so genau. Allerdings spricht Kim mittlerweile mit hochrangigen westlichen Politikern. US-Präsident Donald Trump bestätigte am Mittwoch, dass der CIA-Chef und designierte Außenminister Mike Pompeo vergangene Woche Kim-Jong-un in Nordkorea besucht hat.

"Das Treffen lief sehr gut", verkündete Trump auf Twitter. Mit der Materie vertraute Diplomaten erklärten der Nachrichtenagentur Reuters, dass es bei der Zusammenkunft vor allem darum ging auszuloten, ob das anvisierte Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim Sinn ergibt.

Es ergibt Sinn, war offenbar das Ergebnis. Auch wenn sich Trump in seinen Verlautbarungen die Möglichkeit offenhielt, dass das Treffen noch platzt, laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren.

Südkorea ist massiv bedroht

Ende Mai oder Anfang Juli soll der Gipfel stattfinden. Wo, das ist noch unklar, als Möglichkeiten genannt werden die demilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea, Stockholm, Genf oder die Mongolei.

Dass es überhaupt zu so einem Treffen - es wäre das erste zwischen einem US-Präsidenten und einem nordkoreanischen Staatsführer - kommt, ist eine beachtliche Wende in den Beziehungen der beiden Länder. Im vergangenen Jahr hatte Nordkorea sein Atomwaffenprogramm hochgefahren und mehrere Langstreckenraketen getestet, hatten Trump und Kim einander die Vernichtung angedroht.

Doch in seiner Neujahrsansprache erklärte Kim dann plötzlich, sein Land sei eine friedliebende Atommacht. Südkoreas Präsident Moon Jae-in nahm diesen Ball sofort auf. Er nutzte die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang, bei denen eine nordkoreanische Delegation mit Kim Jong-uns Schwester Kim Yo-jong zu Gast war, für eine diplomatische Annäherung an Nordkorea. Zudem haben südkoreanische Diplomaten im Hintergrund daran gearbeitet, Kontakte zwischen den USA und Nordkorea herzustellen.