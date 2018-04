Die Zeichen stehen auf Krieg

Beirut. Ahmad Mansours Lebenstraum wäre es gewesen, nach Europa auszuwandern. "Schottland", sagt er, "hätte mir am besten gefallen." Doch mit 48 Jahren, nach einer Karriere als Verkäufer in einer Filiale eines italienischen Modelabels in den Emiraten, sei es an der Zeit, wie er meint, sich langsam mit dem anzufreunden, was das Leben von den Träumen übrig ließ. Einen Job als Kriegs-Erklärer der Hisbollah.

Über tausend Meter hoch liegt sein Einsatzort in Mleeta: Im von der Hisbollah errichteten "Kriegsmuseum" in den Bergen des Südlibanons wird der Konflikt mit Israel zum Kult hochstilisiert. Das Areal strotzt vor brachialer Ästhetik. Erbeutetes und zerstörtes Kriegsgut aus israelischen Beständen und eigenes Waffenmaterial werden vorgeführt. Dazu kommt ein Waldstück, wo Bunkersysteme und Kommandozentralen nachgebaut wurden, ein Audio-System spielt Maschinengewehrsalven ab. Stolz führt Mansour durch das zehn Jahre alte Museum, das seit seinem Bestehen tausende Schulklassen und hunderttausende Tagestouristen besucht haben. "Hier hat der Widerstand gegen Israel begonnen", erklärt er die Wahl des Ortes. Er schildert die erste Phase "des Guerilla-Kampfes in den frühen 1980er Jahren, als eine kleine Gruppe von opferbereiten Männer Widerstand gegen die israelische Besatzung leistete". Der Kreis könnte sich nun schließen, deutete er an. Der nächste Krieg sei nur noch eine Frage von Tagen, vielleicht Wochen. Doch über die aktuelle Lage zu sprechen, dazu "bin ich nicht befugt".





Aufmunitioniert wie nie zuvor

In Libanons Süden steht alles unter der Kontrolle der schiitischen Miliz. Die Straßenränder sind hier gesäumt mit großen Fotos von "Märtyrern": Jungen, libanesischen Männer, die im Krieg in Syrien auf der Seite des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad gefallen sind. Aufmunitioniert vom Iran wie nie zuvor, verfügt die Gruppe derzeit über 150.000 Raketen, gerichtet auf Israel. 50.000 Mann hat der militärische Flügel der Gruppe derzeit unter Waffen, darunter Einheiten, die im Krieg in Syrien von Irans Revolutionsgarden und der russischen Armee trainiert wurden. "Wir haben zentrale taktische Fähigkeiten erworben, die es möglich machen, eine echte Bodenoffensive zu führen. Nicht nur in Städten wie Aleppo, sondern auch bei uns an der Front", prahlt einer der Kämpfer, der an einem Checkpoint stationiert ist und seine Langeweile für ein Gespräch nutzt.

Es ist ein Interview, das nie hätte stattfinden dürfen. Message Control, erklärt Hisbollah-Sprecherin Aya Saheli mit einem schmalen Lächeln, warum sie keine Interviews gestatten möchte: Nicht mit Kämpfern, nicht in Schulen oder Supermärkten, die von der Hisbollah betrieben werden. Der Hybrid aus Miliz, Wohlfahrtsorganisation und politischer Partei lässt sich derzeit weniger denn je in die Karten blicken. Zu viel steht auf dem Spiel: Ein weiterer militärischer Konflikt mit Israel braut sich zusammen, eine historische Parlamentswahl steht Anfang Mai auf dem Programm.