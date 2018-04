Nordkorea will angeblich abrüsten

Seoul. Nordkorea strebt nach den Worten des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in eine komplett atomwaffenfreie koreanische Halbinsel an. Es stelle dafür auch keine Bedingungen wie beispielsweise den Abzug der US-Soldaten, sagte Moon am Donnerstag. Alles, worauf Nordkorea Wert legte, sei "ein Ende der feindseligen Politik gegen Nordkorea, gefolgt von Sicherheitsgarantien", sagte Moon in einem Gespräch mit den Chefs südkoreanischer Medienunternehmen.

Es sollte daher nicht schwierig sein, auf den geplanten Gipfeltreffen Vereinbarungen über eine Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Koreas und den USA zu erreichen. Kommende Woche trifft sich Moon mit Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un, für Ende Mai ist dann der Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Kim geplant. Trump äußerte sich bereits zuversichtlich über den Gipfel - will aber vorerst den maximalen Druck auf Nordkorea, sprich die Sanktionen, beibehalten.





Nordkorea hat sein vom UN-Sicherheitsrat verurteiltes Atomprogramm als notwendige Abschreckung gegen eine feindliche Politik der USA gerechtfertigt. Die USA haben 28.500 Soldaten in Südkorea stationiert. Früher hatte Nordkorea eine Aufgabe seines Atomarsenals immer vom Abzug der US-Truppen abhängig gemacht.

Vor dem Nord-Süd-Gipfeltreffen hat Südkorea zudem den Abschluss eines Friedenvertrages in Gespräch gebracht. Formell befinden sich beide Staaten noch im Kriegszustand. Seit 1953 gilt lediglich ein Waffenstillstand - den aber nur die mit Südkorea verbündeten USA unterschrieben haben und nicht die Südkoreaner selbst. Nun wolle man an einem Friedensvertrag arbeiten, sagte ein hochrangiger südkoreanischer Regierungsvertreter. Die beiden koreanischen Staaten könnten jedoch nicht alleine darüber entscheiden, auch das Wort der USA hat hier großes Gewicht. Doch auch Trump hat bereits von der Möglichkeit eines Friedensvertrags gesprochen. Und auch China erklärte, es unterstütze die Beendigung des Kriegszustands und sei bereit, dabei eine aktive Rolle zu spielen.

Moon verwies zugleich darauf, dass die Perspektiven für die innerkoreanischen Beziehungen vom Erfolg des geplanten Treffens zwischen Kim und Trump abhingen. Zuerst müsse der Nord-Süd-Gipfel daher einen guten Start hinlegen.