"Die Armen lassen sich nicht brechen"

Colin Gonsalves ist täglich mit den Schattenseiten Indiens konfrontiert. Vertriebene Bauern, von ihren Männern geschlagene Frauen, Opfer religiöser Gewalt - sie alle kommen in das Büro des 65-Jährigen und erhoffen sich Hilfe. Denn der Träger des Alternativen Nobelpreises ist der Gründer des Juristen-Netzwerkes "Recht auf Menschenrechte", das für die verwundbarsten Menschen in der indischen Gesellschaft kämpft. Gonsalves war auf Einladung der "Dreikönigsaktion" in Wien und sprach mit der "Wiener Zeitung" über seine Gerichtsfälle und sein Weltbild.

"Wiener Zeitung": Sie vertreten gerade Flüchtlinge vor Gericht, die der in Myanmar verfolgten Minderheit der Rohingya angehören. Rund 40.000 von ihnen sind nach Indien geflohen. Wie sind ihre Lebensumstände?

Information Colin Gonsalves und sein juristisches Netzwerk "Indien ist voll von Menschen, die diskriminiert werden", sagt Colin Gonsalves. Da wären etwa die Dalits, die unteren Kasten. "Dalit zu sein ist ein Stigma", sagt Gonsalves. Die Dalits gelten als unberührbar, werden oft von der restlichen Bevölkerung verachtet und gemieden. Auch Minderheiten und indigenen Gruppen werden oft ihre Rechte vorenthalten. "Zudem leben hunderte Millionen Menschen unter der Armutsgrenze", betont Gonsalves.



Aus diesen Bevölkerungsgruppen kommen die Mandanten von Gonsalves. Vor fast 20 Jahren gründete er das Netzwerk "Recht auf Menschenrechte". Die Anwälte nutzen dabei immer wieder eine Besonderheit im indischen Rechtssystem: Musterklagen im öffentlichen Interesse. Und haben dabei vor dem Obersten Gerichtshof immer wieder Erfolge erzielt.



Ein Meilenstein war dabei das von Gonsalves im Jahr 2001 erfochtene Urteil, dass das Recht auf Nahrung als Voraussetzung für das von der indischen Verfassung geschützte Recht auf Leben angesehen wird. Rund 400 Millionen Inder, die subventionierte Lebensmittel erhalten, profitieren von dem Urteil.



Auch andere Prozesse, die Gonsalves und seine Mitstreiter geführt haben, haben Spuren in Indien hinterlassen: Sie haben erreicht, dass enteignete Bauern ihr Land zurückerhalten. Ihrer Arbeit ist es zu verdanken, dass die Ermordungen von Angehörigen religiöser Minderheiten, die von der Polizei bereits zu den Akten gelegt wurden, neu untersucht werden. Gonsalves ist dabei auch ein scharfer Kritiker der derzeitigen hindu-nationalistischen Regierung von Premier Narendra Modi, den er für eine zunehmende religiöse Intoleranz im Land verantwortlich macht.



Für seinen "unermüdlichen und innovativen Einsatz vor Gericht, um die grundlegenden Menschenrechte für Indiens marginalisierte Bürger zu schützen", erhielt Gonsalves 2017 den "Right Livelihood Arward", der besser bekannt ist als "Alternativer Nobelpreis".

Colin Gonsalves: Die Rohingya müssen schlimmer als Tiere leben. In den Camps gibt es keine Toiletten. Es ist auch kein Trinkwasser vorhanden, also müssen sie das Wasser aus den umliegenden Flüssen und Bächen trinken. Deshalb haben Kinder schweren Durchfall bekommen, und manche von ihnen sind gar gestorben. Die Rohingya haben keinen Zugang zu den Krankenhäusern und auch nicht zu den Schulen. Sie erhalten auch nicht, wie viele andere Arme in Indien, subventionierte Lebensmittel. Die Behörden begründen das damit, dass sie keine indischen Staatsbürger sind. Aber das ist nicht korrekt: Denn das in der indischen Verfassung festgeschriebene "Recht auf Leben" bezieht sich auf jeden Menschen, der sich auf dem Territorium des indischen Staates befindet. Das bedeutet, dass die Rohingya ein Recht auf Gesundheitsversorgung, Schulbildung, Wohnraum und Nahrung haben. Unsere Organisation hat nun gemeinsam mit anderen Gruppen eine Dokumentation über die Lebensumstände in manchen Flüchtlingslagern abgeschlossen. Wir haben jetzt eine Klage beim Obersten Gerichtshof eingebracht und fordern, dass den Rohingya diese Rechte gegeben werden.

Aber wenn es zu einem Urteil im Sinne der Rohingya kommt, wird es dann auch umgesetzt?

Wenn es die Behörden nicht umsetzen, missachten sie ein Urteil des Obersten Gerichtshofs und riskieren entsprechende Verfahren. Außerdem werden Teams in den Camps nachprüfen, ob dem Urteil Folge geleistet wird.

Sie vertreten auch Minderheiten, die seit Jahrhunderten in Indien leben. Womit sind diese konfrontiert?

Sie bekommen die Angriffe der Globalisierung zu spüren. Ihre Wälder werden abgeholzt, ihre Flüsse verschmutzt. Indische und multinationale Firmen, etwa aus der Bergbaubranche, rauben ihnen ihr Land. Das läuft oft so ab, dass staatliche Sicherheitskräfte oder auch die Privatarmeen der Firmen ihnen eine Pistole an ihre Schläfe halten und sie auffordern, von ihrem Land zu verschwinden.