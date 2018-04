Demokraten ziehen vor Gericht

Washington. Die US-Demokraten haben das Wahlkampfteam von Donald Trump, Russland und das Enthüllungsportal WikiLeaks wegen Beeinflussung der Präsidentenwahl verklagt. In der am Freitag bei einem Bundesgericht in New York eingereichten Klageschrift wirft die Partei führenden Mitarbeitern aus Trumps Wahlkampfteam, der Regierung in Moskau und dem russischen Militärgeheimdienst Verschwörung vor. Sie hätten sich abgesprochen, um der Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton zu schaden. Computer der Demokraten seien zudem gehackt worden, um Trump 2016 zum Wahlsieg zu verhelfen. Trumps Wahlkampfteam habe "fröhlich Russlands Hilfe" angenommen. Als Beschuldigte werden unter anderem Trumps Sohn Donald Trump Jr., der Schwiegersohn des Präsidenten, Jared Kushner, und der Wahlstratege Roger Stone genannt.

Trumps Wahlkampf-Team wies die Vorwürfe als vollkommen unbegründet zurück. Die Klage sei albern, sie werde verworfen werden. Das Präsidialamt war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar, ebenso wenig WikiLeaks. Trump hat mehrfach erklärt, es habe keine Absprachen zwischen seinem Team und Russland gegeben. Russland hat Vorwürfe der Wahleinmischung zurückgewiesen. Die Affäre belastet Trumps Präsidentschaft seit Anbeginn. Seit Mai 2017 untersucht Sonderermittler Robert Mueller die Vorwürfe. Zudem geht er dem Verdacht nach, die Justiz könnte behindert worden sein. Trump hat auch dies zurückgewiesen.

Russische Hacker im Visier

Vier US-Geheimdienste sind der Überzeugung, dass Russland hinter mehreren Aktionen während des Wahlkampfes steckt, darunter Cyberattacken auf Gruppen innerhalb der Demokratischen Partei. Dabei sei es zum Teil darum gegangen, Trump einen Vorteil gegenüber Clinton zu verschaffen. Das Nationalkomitee der Demokraten wirft Russland zudem vor, sich 2015 und in der ersten Jahreshälfte 2016 Zugang zu seinen Computersystemen verschafft zu haben. Hacker hatten interne Kommunikationsvorgänge von Parteimitgliedern in Umlauf gebracht und WikiLeaks hatte Tausende E-Mails veröffentlicht. Einige davon brachten Clintons Wahlkampfteam in Verlegenheit und Erklärungsnot.





Die meisten Vorwürfe in der Klage scheinen auf Medienberichten und öffentlich zugänglichen juristischen Dokumenten zu fußen. Richtig neue Informationen über die angeblichen Absprachen mit Moskau gab es nicht. Vor allem aber dürfte die Affäre weiter im Fokus der Öffentlichkeit bleiben, sollte der Klage stattgegeben werden. Trump und seinen Republikanern dürfte das allein wegen der anstehenden Kongresswahlen im November ungelegen kommen. Außerdem könnten die Anwälte der Demokraten die Angeklagten zur Herausgabe von Dokumenten zwingen, die sie für den Fall als relevant betrachten.