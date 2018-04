Konservativer siegt in Paraguay

"Niemand kann mein Engagement für die Demokratie in Zweifel ziehen", sagte Benitez.

Asuncion. Der Regierungskandidat Mario Abdo Benitez hat die Präsidentenwahl in Paraguay gewonnen. Der 46-Jährige von der konservativen Colorado-Partei erhielt bei der Wahl am Sonntag 46,5 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission bekannt gab. "Der Präsident der Republik ist Mario Abdo Benitez", erklärte der Chef der Wahlkommission, Jaime Bestard. Stärkster Rivale bei der Präsidentschaftswahl war Efraín Alegre von der Mitte-links-Koalition Ganar. Er kam auf 42,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 65 Prozent.

Abdo Benitez ist der Sohn des früheren persönlichen Sekretärs von Diktator Alfredo Stroessner, der das Land von 1954 bis 1989 regierte. Mehrmals nahm er den Autokraten in Schutz. Dennoch sagte er zuletzt: "Niemand kann mein Engagement für die Demokratie in Zweifel ziehen." Sein Sieg deutet nunmehr darauf hin, dass die Bevölkerung mit dem dunkelsten Kapitel ihrer jüngeren Geschichte abgeschlossen hat.





Fortsetzung der liberalen Wirtschaftspolitik

"Marito", wie sich Abdo in Abgrenzung zu seinem gleichnamigen Vater nennt, wird die liberale Wirtschaftspolitik seines Amtsvorgängers Horacio Cartes weiterführen, der laut Verfassung nicht noch einmal antreten durfte. Neben dem Präsidenten wurden am Sonntag auch die 45 Senatoren und die 80 Abgeordneten des Parlaments sowie die 17 Gouverneure gewählt. Der neue Präsident wird seine Amtszeit am 15. August antreten.

Das südamerikanische Land ist der fünftgrößte Soja-Exporteur der Welt. Ein weiteres Exportgut ist Elektrizität, die von den gigantischen Wasserwerken von Itaupu und Yacireta hauptsächlich für den brasilianischen und argentinischen Markt erzeugt wird. Mit den Einnahmen aus dem Exportgeschäft ist die Armutsrate in den letzten Jahren stark gesunken, sie liegt aber immer noch bei rund 26 Prozent.