Zündstoff unter dem roten Teppich

Washington. Als Angela Merkel Donald Trump vor knapp einem Jahr zum ersten Mal in Washington besucht hatte, wurde die deutsche Kanzlerin von der US-Nachrichtenseite "Politico" noch blumig als "die Anführerin der freien Welt" angekündigt. Ein Gegenpol zum impulsiven und irrlichternden US-Präsidenten - nüchtern, thematisch sattelfest und mit langjähriger Erfahrung als Regierungschefin.

Wenn Merkel an diesem Freitag zum zweiten Mal bei Trump im Weißen Haus zu Gast ist, wird ihr diesen Titel aber wohl niemand mehr verleihen. Zu lange hat es gedauert, bis sich in Berlin doch noch eine handlungsfähige Koalition zusammengefunden hat, zu lange war Deutschland in der Weltpolitik fast abgemeldet. Und selbst jetzt, wo die Regierung schon einige Wochen im Amt ist, ist die Bundesrepublik auf internationaler Ebene kaum präsent. So hielt sich Berlin nicht nur beim Militäreinsatz der USA, Frankreichs und Großbritanniens in Syrien heraus, auch bei den Versuchen, die jüngste Eskalation des nun schon sieben Jahre dauernden Konfliktes diplomatisch einzuhegen, spielte Deutschland so gut wie keine Rolle.





Dass Merkel diesmal nicht mehr die gleiche hoffnungsvolle Bewunderung entgegenschlägt wie vor einem Jahr, liegt aber nicht ausschließlich daran. Denn mit Emmanuel Macron ist nur wenige Tage zuvor ein europäischer Politiker bei Trump zu Gast, dem die Rolle des Anführers derzeit viel besser zu passen scheint als der zuletzt oft zaudernden deutschen Kanzlerin. Der junge französische Präsident versucht mit großer Leidenschaft, die Reform der EU voranzutreiben, und bemüht sich gleichzeitig darum, auch international Themen zu setzen, sei es nun bei Fragen des Klimaschutzes oder beim Kampf gegen den Terror in Nordafrika.

Und anders als Merkel scheint Macron durchaus auch einen Draht zu Trump gefunden zu haben. Während die Kanzlerin am Freitag lediglich ein nüchternes kurzes Arbeitstreffen ohne großes Brimborium absolviert, bekommt Macron bei seinem dreitägigen Staatsbesuch den ganz großen roten Teppich ausgerollt. So stehen für den französischen Präsidenten, der von Trump schon am Montagabend zu einem privaten Dinner nach Mount Vernon, dem Landsitz des ersten Präsidenten George Washington, geladen wurde, am zweiten Tag nicht nur zahlreiche hochrangige Gespräche auf dem Programm.

Mit allen erdenkbaren Ehren

Gemeinsam mit dem US-Präsidenten wird der Franzose am Dienstag auch den Militärfriedhof Arlington mit seinen schier endlosen Gräberreihen besuchen. Nach der anschließenden gemeinsamen Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses gibt es dann abends ein Staatsbankett im State Dining Room, das Trumps Ehefrau Melania höchstpersönlich organisiert und arrangiert hat. Zu Ende geht Macrons Besuch schließlich am Mittwoch mit einer Rede vor dem Kongress, bei der der französische Präsident den Bogen vom jahrhundertealten Bündnis der beiden Länder bis in die Gegenwart schlagen will.