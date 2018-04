G7 wollen Dialog mit Russland

Toronto. Die sieben führenden westlichen Industriestaaten haben bei einem Außenministertreffen in Kanada ihre Gesprächsbereitschaft mit Russland zur Lösung des Syrien-Konflikts bekräftigt. In der Abschlusserklärung der zweitägigen Konferenz werde festgehalten, "dass es etwa eine politische Lösung in Syrien ohne Russland nicht geben wird und dass man deshalb den Dialog mit Russland braucht", sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas am Montag. Dazu müsse aber auch die russische Seite ihren Beitrag leisten.

"Es gab große Einigkeit aller Beteiligten, dass wir jetzt einen politischen Prozess in Gang setzen, an dessen Ende eine politische Lösung steht", betonte Maas. Nur so werde man dauerhaften Frieden in Syrien zustande bringen. "Das wird jetzt ganz wichtig sein, wie man einen solchen Prozess aufsetzt. Er soll im Ergebnis unter dem Dach der Vereinten Nationen enden." Möglicherweise werde man aber "einen Zwischenschritt" brauchen.





Die Handlungsfähigkeit der G7-Gruppe war allerdings dadurch geschwächt, dass die USA nur mit dem geschäftsführenden Außenminister John Sullivan teilnehmen. Der designierte Nachfolger des Ende März ausgeschiedenen Außenministers Rex Tillerson, Mike Pompeo, muss noch vom US-Senat bestätigt werden.

In Toronto waren neben den USA mit Frankreich und Großbritannien auch die beiden anderen Staaten dabei, die den militärischen Vergeltungsschlag gegen Syrien für den mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen ausgeführt hatten. Deutschland hat die Militäraktion politisch unterstützt, sich aber nicht mit der deutschen Bundeswehr beteiligt. Zur G7 zählen außerdem Gastgeber Kanada, Italien und Japan.

Am Dienstag und Mittwoch gibt es eine von den Vereinten Nationen und der EU organisierte Geber-Konferenz mit 80 Staaten, an der auch Russland teilnimmt. Außenminister Lawrow wird dort aber nicht erwartet.

Der Russland-Kurs des SPD-Politikers Maas ist vor allem in seiner eigenen Partei umstritten. Er setzt auf offene Kritik an Moskau, betont aber gleichzeitig seine Gesprächsbereitschaft. Der ukrainische Außenminister Pawel Klimkin ermutigte Maas am Rande

des G7-Treffens, hingegen seinen harten Kurs fortzusetzen. "Ich schätze seine Haltung sehr", sagte er. "Ohne eine solche Haltung kommen wir leider nicht nach vorne."

Klimkin wurde als erster ukrainischer Außenminister zu einem G7-Treffen eingeladen. Zu einer Wiederbelebung der Gespräche mit Russland zur Ostukraine-Krise unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs äußerte er sich skeptisch. "Russland ist nicht bereit, etwas Richtiges zu machen", sagte er.