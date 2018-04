Die Nachfolger des IS stehen schon bereit

Am Höhepunkt seiner Macht stellt der IS seine Erfolge demonstrativ zur Schau. Heute ist die Terrormiliz militärisch größtenteils besiegt.



Peter Neumann ist seit 2008 Direktor des International Centre for the Study of Radicalisation am Londoner King’s College. Der deutsche Politikwissenschafter zählt zu den renommiertesten Experten für islamistischen Terrorismus. Peter Neumann ist seit 2008 Direktor des International Centre for the Study of Radicalisation am Londoner King’s College. Der deutsche Politikwissenschafter zählt zu den renommiertesten Experten für islamistischen Terrorismus.



"Wiener Zeitung": Der Islamische Staat (IS) ist militärisch größtenteils besiegt. Werden wir jetzt, da dieses große Identifikationsmoment weg ist, weniger Terroranschläge erleben? Oder ist genau das Gegenteil der Fall?

Peter Neumann: Die Situation ist derzeit im Fluss, und niemand kann das so genau voraussagen. Auf der einen Seite setzt der Islamische Staat im Augenblick sehr stark auf Terroranschläge. Das war vor drei oder vier Jahren noch etwas anders. Da hat der IS gesagt: Kommt ins Kalifat und baut diese neue Gesellschaft mit uns auf. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich schon, dass der IS eine Legitimationskrise hat und sehr viele Leute die kritische Frage stellen, wie es sein kann, dass dieses vermeintlich tausendjährige Reich schon nach drei Jahren besiegt ist. Und der Enthusiasmus ist nicht mehr so groß. In allen europäischen Ländern sind die Rekrutierungszahlen laut den dortigen Verfassungsschutzämtern zurückgegangen. Insofern weiß man also nicht genau, was mit dem Islamischen Staat als Organisation passieren wird. Aber die dschihadistische Bewegung, die Ideologie, die Leute, die sich dieser Bewegung angeschlossen haben und die jetzt auch über Netzwerke verfügen - sie alle existieren natürlich weiter. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in den nächsten fünf Jahren neue Organisationen entstehen, die diese Leute dann aufnehmen und formen und den Kampf damit weitertragen.

Aber ohne die Ressourcen des IS dürfte es zumindest kurzfristig doch deutlich schwieriger werden, große Attentate durchzuführen.

Meine Meinung ist da ja ein bisschen unorthodox. Es gibt relativ wenig Belege dafür, dass der Islamische Staat Geld für Anschläge nach Europa geschickt hat. Er hat natürliche Leute dorthin geschickt, aber er hat diesen Leuten immer gesagt, ihr müsst euch eure Anschläge selbst finanzieren. Und wenn man sich die Anschläge in Europa seit 2014 anschaut, dann war der teuerste Anschlag jener in Paris, der 10.000 Euro gekostet hat. Viele der Anschläge haben hingegen weniger als tausend Euro gekostet, manche auch praktisch gar nichts. Wenn man etwa Nizza als Beispiel nimmt: Da musste sich der Attentäter lediglich einen Tag lang einen Lkw mieten. Und tatsächlich wurden die allermeisten Anschläge von den Terroristen selbst finanziert, entweder durch Geld, das gespart oder das durch Kleinkriminalität beschafft wurde. Wir müssen uns daher meiner Meinung nach viel stärker auf diese Themen konzentrieren.

Am Mittwoch und am Donnerstag findet in Paris eine große internationale Konferenz zum Thema Terrorismusfinanzierung statt, bei der Sie auch die Eröffnungsrede halten werden. Warum tut sich die internationale Gemeinschaft so schwer damit, Terroristen den Geldhahn abzudrehen?