metoo-Studentenproteste an der Peking-Universität

Peking. (red) Die renommierte Peking-Universität rutscht immer tiefer in die #metoo - besser #WoYeShi - Debatte. Begonnen hat alles damit, dass die Aktivistin Yue Xin einen Vergewaltigungsfall, der 20 Jahre zurückliegt und der sich an der Peking-Universität zugetragen hat, wieder aufgerollt hat. Zuletzt hat Frau Yue - gemeinsam mit sieben anderen Studenten - einen Brief veröffentlicht, in dem sie Uni aufgefordert wird, die Unterlagen zu dem Fall öffentlich zu machen. Die Studentin Gao Yan hat im Jahre 1998 Freunden und Verwandten erzählt, dass sie von Professor Shen vergewaltigt worden sei. Kurz darauf hat Gao Selbstmord verübt.

Nun berichtet Yue Xin, die Aktivistin, die den Fall wieder ins Gedächtnis gerufen hat, darüber, dass die Universitätsverwaltung versucht hat, sie einzuschüchtern: Ihr Universtitätsabschluss sei in Gefahr und man habe sie gezwungen, Unterlagen zum Fall von 1998 zu vernichten. Schließlich sei ihre Mutter um ein Uhr Früh im Schlepptau eines Universitätsangestellten in ihrem Studentenheim erschienen, um sie davon zu überzeugen, den 20 Jahre alten Vergewaltigungsfall ruhen zu lassen. In dem offenen Brief schreibt die Studentin Yue Xin, dass ihre Mutter offenbar so sehr eingeschüchtert worden ist, dass sie damit gedroht hat, sich umzubringen.





Mit den Einschüchterungsversuchen hat die Peking-Universität nun den Zorn einer größeren Studentenschar erweckt: Auf Wandpostern, die auf dem Unigelände affichiert wurden, erklärten sich Studenten mit Yue Xin solidarisch und schrieben, dass Yue Xin den Geist der patriotischen Studentenproteste vom 4. Mai 1919 verkörpere.

Bewegung der nationalen Erweckung

Die Bewegung des vierten Mai richtete sich gegen konfuzianische Traditionen und propagierte die Übernahme progressiver, westlicher Ideen und der Demokratie. Die Vierte-Mai-Bewegung gilt heute als Bewegung der nationalen Erweckung, der vierte Mai selbst wird als Moment der Wiedergeburt Chinas als moderne Nation gesehen. Die Vierte-Mai-Bewegung ist auch nach der offiziellen Leseart der chinesischen Kommunistischen Partei ein Synonym für die chinesische Moderne, sie wird von der KP als Wegbereiter einer modernen chinesischen Gesellschaft gesehen. "Wovor fürchtet ihr Euch?", war auf den Plakaten zu lesen, "in Solidarität mit unserer tapferen, mutigen Yue Xin". Die Wandzeitungen verschwanden aber rasch von den Wänden und der Name Yue Xin wurde in den chinesischen sozialen Medien zensuriert. Einige Studenten haben nun angekündigt, die Feierlichkeiten zum 120-Jahre-Jubiläum der Eliteuniversität zu boykottieren.

Unterdessen erschien im offiziellen Parteiorgan "Renmin Ribao" ("People’s Daily") ein Kommentar, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Universität und die Studenten keine "Antagonisten" seien: Die Universitäten sollten sich bemühen, das Denken und die Handlungen der jungen Leute besser zu verstehen.

Die "New York Times" zitierte in ihrer Mittwochausgabe den Rechts-Professor He Weifang mit den Worten, dass viele Professoren und Fakultätsmitarbeiter darüber empört seien, wie die Uni mit Yue Xin umgehe. Die Peking-Universität habe als eine der prestigeträchtigsten Universitäten des Landes die Verantwortung, "ehrlich" und "transparent" zu agieren. "Die Forderungen der Studenten nach Wahrheit zeigen, dass sie soziale Verantwortung ernst nehmen", sagte He Weifang, "die Universität sollte sich nicht nur dafür entschuldigen, was vor Jahren passiert ist, sondern auch dafür, was gerade jetzt passiert."