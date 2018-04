Mango-Mousse wird zum delikaten diplomatischen Problem

Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un. © ap Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un. © ap



Seoul. Ein Dessert für den innerkoreanischen Gipfel schlägt Japan schwer auf den Magen. Denn was den beiden führenden koreanischen Politikern den Tag versüßen soll, hat für die Regierung in Tokio einen bitteren Beigeschmack. Stein des Anstoßes ist eine Mango-Mousse, die zum Abschluss des Dinners am Freitag gereicht werden soll. Garniert ist die Süßspeise mit einer Karte Koreas einschließlich der als Liancourt-Felsen bekannten Inselgruppe. Auf halbem Wege zwischen den beiden Staaten gelegen, wird der Archipel sowohl von Südkorea beansprucht, das die Inseln Dokdo nennt, als auch von den Japanern, bei denen sie Takeshima heißen.

Nach der Veröffentlichung eines Fotos des Nachtischs durch das südkoreanische Präsidialamt zeigte sich Japan irritiert und forderte, das Arrangement noch einmal zu überdenken.





Das war aber die einzige kleinere Störung, die vor dem Treffen der beiden Staatschef, Moon Jae-in auf südkoreanischer und Kim Jong-un auf nordkoreanischer Seite, bekannt wurde. Die Vorbereitungen laufen schon seit Wochen auf Hochtouren, die Unterhändler beider Staaten bereiten bereits eine gemeinsame Abschlusserklärung vor.

Vieles deutet darauf hin, dass die Atmosphäre bei dem Gipfel eine sehr freundschaftlich sein wird. Beide Seiten haben Zeichen der Entspannung gesetzt. Das wegen seines Atomwaffenprogramms international isolierte Nordkorea hat angekündigt, seine Atom- und Raketenversuche einzustellen und seine Atomtestanlage zu schließen. Südkorea wiederum hat angekündigt, dass es über eine Friedensvereinbarung verhandeln will. Seit dem Korea-Krieg, der von 1950 bis 1953 dauerte, gibt es nur eine Waffenstillstandsvereinbarung.

Fraglich ist aber, wie viel Konkretes bei dem Gipfel tatsächlich beschlossen wird - oder ob er sich auf ein paar Absichtserklärungen beschränkt und nur der atmosphärischen Annäherung dient. Tatsächlich beschlossen werden kann nämlich nichts ohne Südkoreas Schutzmacht, die USA. Und Nordkoreas Führer Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump wollen sich Ende Mai oder Anfang Juni zu einem eigenen Gipfel treffen. Trump hat bereits gemeint, dass sich Kim in den Gesprächen zur Vorbereitung des Gipfeltreffens "sehr ehrenhaft" verhalten hätte. Er betonte aber zugleich, dass man noch nicht wisse, ob der Gipfel etwas bringen werde.