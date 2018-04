Macron zweifelt am Erfolg seiner Mission

Washington. (red) Es begann mit Pomp und Glamour und endete mit viel Pessimismus im Reisegepäck. Nachdem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron von US-Präsident Donald Trump in Washington mit Glanz und Gloria empfangen worden war, gab der Franzose beim Rückflug nach Paris dem Atomabkommen mit dem Iran wenig Überlebenschancen.

Eines der Hauptanliegen Macrons war es gewesen, Trump von der Wichtigkeit eines Fortbestandes der Übereinkunft zu überzeugen. In seiner Rede vor dem US-Kongress hatte der Franzose gemeint, der Vertrag stelle ein existierendes Regelwerk dar, um die nuklearen Aktivitäten Teherans zu kontrollieren. Die Vereinbarung sei zwar nicht perfekt, aber man dürfe das Abkommen nicht aufgeben, ohne etwas Anderes bei der Hand zu haben.





Zuletzt zeigte sich Macron wenig hoffnungsfroh: Zwar wisse er nicht genau, wie sich der US-Präsident hinsichtlich des Abkommens entscheiden werde. Er rechne aber mit einer Aufkündigung der Vereinbarung durch Trump. Zuvor hatten sich beide Politiker für ein "neues" Abkommen mit dem Iran ausgesprochen, doch das scheint für Macron keinen hohen Stellenwert zu haben. Er glaube, dass Trump die aktuelle "Vereinbarung aus innenpolitischen Gründen eigenständig loswerden" wolle. Er sei zwar nicht "eingeweiht", höre aber zu, was Trump sage. "Und es erscheint mir so, dass er nicht besonders erpicht darauf ist, es zu verteidigen".

Der französische Präsident wies darauf hin, dass die Aufkündigung des Iran-Abkommens eines der ursprünglichen Wahlkampfversprechen Trumps gewesen sei. Auf die Frage, ob er eine Entscheidung gegen das Atomabkommen als persönliche Niederlage empfinden würde, meinte Macron, es sei nicht seine Aufgabe, Trump davon zu überzeugen, seine Wahlkampfversprechen nicht einzuhalten. "Ich versuche zu zeigen, dass dieses Abkommen Sinn ergibt".

Entscheidung am 12. Mai

Trump hält den Iran für die Wurzel der meisten Probleme im Nahen Osten. Er droht seit Langem mit der Aufkündigung des Atomabkommens, sollte darin die Besorgnis über das iranische Raketenprogramm und die Rolle des Landes in regionalen Konflikten nicht stärker thematisiert werden. Trump muss bis zum 12. Mai aufgrund der Vorgaben eines US-Gesetzes entscheiden, ob er die im Rahmen der Atom-Vereinbarung ausgesetzten Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft setzt oder nicht.

Die Europäer bemühen sich nach allen Regeln der Kunst, Trump davon zu überzeugen, die Vereinbarung nicht einseitig aufzukündigen. Auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel wird das bei ihrem Besuch in Washington versuchen. Ein Ausweg soll dabei eine dritte Variante, ein "neues Abkommen" sein, welches Teile der derzeitigen Vereinbarung beinhalten würde. "Für mich ist das ein Fortschritt", so Macron. Es würde einen "Fall in völlige Ungewissheit" verhindern, falls die USA einen radikalen Austritt vollziehen würden.

Ein hochrangiger US-Diplomat versucht, den Europäern Mut zu machen: "Unser Ziel ist es nicht, den Vertrag neu zu verhandeln oder noch einmal aufzumachen oder die Bestimmungen zu ändern", so der für die Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen zuständige Christopher Ford. "Wir wollen eine ergänzende Vereinbarung, die eine weitere Schicht mit zusätzlichen Regelungen drauflegt". Die Frage ist, ob sich der Iran auf diese Änderungen einlässt. Bis dato hat sich Teheran negativ geäußert. Das noch größere Fragezeichen ist aber wie immer Trump selbst, der als völlig unberechenbar bekannt ist und sich im Vorfeld nicht in die Karten schauen lässt.