Besuch der Buhfrau

Washington/Berlin/Wien. Angela Merkel ist überzeugte Transatlantikerin. Sogar den vom damaligen US-Präsidenten George W. Bush initiierten Irak-Krieg verteidigte sie 2003. Damals widersprach Merkel nicht nur dem SPD-Kanzler Gerhard Schröder, sondern stellte sich auch gegen die überwältigende Mehrheit der Deutschen. Ihre Prinzipienfestigkeit hilft ihr nun aber nicht bei einem Gegenüber im Weißen Haus, das seine Werte an dem für ihn bestmöglichen "Deal" orientiert. Schon beim ersten Besuch Merkels in Washington, im März 2017, war die Distanz von Donald Trump allgegenwärtig. Diese gipfelte in der Weigerung des US-Präsidenten, Merkel vor laufenden Kameras die Hand zu geben. Stattdessen blickte er demonstrativ auf den Boden, knödelte und faltete seine Hände.

Trumps Trotzigkeit ließ US-Medien zu dem Schluss kommen, die Kanzlerin benehme sich wie die tatsächliche Anführerin der freien Welt. Die Hymnen sind mittlerweile verstummt: CDU/CSU erlitten enorme Verluste bei der Bundestagswahl, eine quälend lange Zeit aus Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen folgte. Zwar steht mittlerweile das Kabinett, doch dass mehrere Mitglieder der Union regelmäßig mit Alleingängen vorpreschen, verdeutlicht Merkels Autoritätsverfall.





"Zugeständnisse" erwartet

Schlechte Vorzeichen für das Gespräch der Kanzlerin mit Trump am Freitag in Washington - unabhängig vom fehlenden zeremoniellen Brimborium, das Emmanuel Macron bei seiner US-Visite diese Woche zuteil wurde. Wie auch in Brüssel wird in Washington sehr genau beobachtet, wie Merkel gegensteuert und ob sie dazu noch in der Lage ist. Nicht zufällig haben Trump und seine Vertrauten zuletzt wieder die Schlagzahl ihrer Kritik an Deutschland erhöht.

Mit Abstand wichtigstes Thema dabei ist die Handelspolitik. Nur noch bis Ende April sind die EU-Länder von den amerikanischen Zöllen auf Stahl- (25 Prozent) und Aluminium-Importe (10 Prozent) ausgenommen. "Aus heutiger Sicht muss man davon ausgehen, dass die Zölle am 1. Mai kommen", sagte ein namentlich nicht genannter deutscher Regierungsvertreter am Donnerstag. Deutschland wäre einer der Hauptleidtragenden, schließlich exportierten deutsche Autobauer 500.000 Fahrzeuge im Wert von 20 Milliarden Dollar 2017 in die USA. Doch es geht um viel mehr als Autos: Setzt Trump auf Konflikt, steht das niedrige Zollregime zwischen USA und EU auf der Kippe - macht doch der Handel zwischen den beiden Wirtschaftsräumen ein Drittel des gesamten Welthandels aus.