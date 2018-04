Facebook macht fast fünf Milliarden Dollar Gewinn

Der Protest gegen den Datenmissbrauch reißt nicht ab. Die starken Zahlen verschaf fen aber immerhin der Facebook-Aktie Luft. © reuters Der Protest gegen den Datenmissbrauch reißt nicht ab. Die starken Zahlen verschaf fen aber immerhin der Facebook-Aktie Luft. © reuters



Menlo Park. In der größten Krise seiner Geschichte trumpft Facebook mit einem rasanten Gewinn- und Umsatzwachstum auf. Von Jänner bis März kletterte das Nettoergebnis des weltgrößten Online-Netzwerks um 63 Prozent auf 4,99 Milliarden Dollar. Der fast ausschließlich mit Werbung erwirtschaftete Umsatz stieg im Jahresvergleich um 49 Prozent auf 11,97 Milliarden Dollar. Zugelegt hat zudem auch die Zahl der monatlich aktiven Nutzer, sie stieg um 13 Prozent auf 2,2 Milliarden.

Mit starken Auswirkungen des Datenskandals auf das Quartalsergebnis war von Analysten allerdings auch nicht gerechnet worden. Schließlich war die Kontroverse um die Weitergabe der Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern an die Firma Cambridge Analytica erst wenige Tage vor dem Ende des Quartals im März entbrannt. Wenn es negative Effekte geben sollte, würden diese daher erst im laufenden Vierteljahr richtig zur Geltung kommen.





Bei den Investoren kamen die Zahlen jedenfalls gut an. Die Aktie, die seit Bekanntwerden der Affäre massiv unter Druck stand, legte am Donnerstag um mehr als sechs Prozent zu. "Jeder redet davon, wie schlecht es um Facebook steht, aber dieser Quartalsbericht ist sehr positiv und bekräftigt, dass es Facebook gut geht und sie da durchkommen können", sagte Portfoliomanager Daniel Morgan vom Synovus Trust. Auch Konzernchef Mark Zuckerberg zeigte sich erfreut: "Trotz der Herausforderungen hat unser Geschäft 2018 einen starken Start gehabt." Neben dem Datenskandal dürfte Zuckerberg mit den Herausforderungen auch die mutmaßliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf und Probleme mit Hassbeiträgen gemeint haben. Zu diesen Themen musste sich Zuckerberg kürzlich auch vor Abgeordneten im US-Kongress verantworten. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie Cambridge Analytica Daten von Millionen Facebook-Nutzern abgreifen konnte, um den Wahlkampf von Donald Trump zu unterstützen.

Spürbaren Gegenwind gibt es aber auch in Europa. So erwägt etwa die deutsche Regierung eine strengere Regulierung. Sofern persönliche Daten von Facebook-Nutzern ohne wirksame Einwilligung der Betroffenen und damit unter Verstoß gegen das geltende Datenschutzrecht weitergegeben würden, sei das nicht hinnehmbar und müsse Konsequenzen haben, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, Stephan Mayer. In diesem Zusammenhang könnten daher auch zusätzliche gesetzliche Maßnahmen geprüft werden.

Um das einträgliche Werbegeschäft nicht zu gefährden, fährt Zuckerberg derzeit eine Charmeoffensive und verspricht mehr Transparenz und Verantwortung seitens seines Unternehmens für die Inhalte auf der Plattform. So ist der Facebook-Chef nach Angaben aus EU-Parlamentskreisen mittlerweile auch bereit, persönlich vor dem Europarlament zu den weitreichenden Missbrauchsvorwürfen auszusagen. Noch im Mai könnte Zuckerberg dafür nach Brüssel kommen.

Als Reaktion auf die neuen Herausforderungen schraubt der Konzern aus Menlo Park zudem seine Mitarbeiterzahl in bisher nie erreichte Höhen. Ende März waren es bereits mehr als 27.700 Angestellte und damit 48 Prozent mehr als im Vorjahr. "So lange, wie die Gewinne rapide zulegen, werden Investoren die höheren Ausgaben für mehr Datenschutz hinnehmen", sagte Analyst Michael Pachter vom Finanzdienstleister Wedbush Securities.