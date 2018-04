Neue Regeln für den Welthandel

Washington. (reu/afp) Die Zollsätze für US-Autos sind Donald Trumps Paradebeispiel für den vermeintlich unfairen Welthandel auf Kosten der Vereinigten Staaten. Bereits im Vorfeld des Treffens des US-Präsidenten mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel am Freitagabend stand das Thema ganz oben auf der Agenda - sind doch die EU-Länder lediglich bis Ende April von den US-Strafzöllen von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium ausgenommen.

Merkels Stab relativiert die Kritik aus den USA so: Es stimme, dass ein US-Pkw bei der Einfuhr in die EU mit zehn Prozent, ein EU-Auto in den USA aber nur mit drei Prozent verzollt werde. Aber das Bild sehe ganz anders aus, wenn man die in den USA beliebten SUVs und Vans dazunehme - dann schrumpfe der Abstand auf 4,3 zu 3,1 Prozent. Betrachtet man die gesamte Palette der Industriezölle, liege der Durchschnittssatz in den USA (1,6 Prozent ohne Agrarbereich) sogar höher als der der EU (1,4 Prozent).





Ausnahmeregelung reklamiert

Im Gefolge des Autostreits bahnt sich nun eine tief greifende Debatte über die Zollpolitik an. Merkel forderte Anfang der Woche eine Stärkung der Welthandelsorganisation WTO und bemängelte, dass es seit 1994 keine größere Reform der Handelsregeln mehr gab. Nun assistiert Frankreich: "Wir sind bereit, eine Diskussion mit unseren amerikanischen Freunden über die Zukunft der WTO, die Verbesserung der WTO und des gesamten multilateralen Handelssystems zu beginnen", sagte Finanzminister Bruno Le Maire am Freitag. Zuvor hielt sich Präsident Emmanuel Macron drei Tage in den USA auf, umgarnte dabei Trump, setzte aber auch klare Trennlinien. Eine davon: "Die EU muss bereit sein, alle geeigneten Entscheidungen zu treffen, wenn die amerikanische Regierung beschließt, die Zölle auf die EU zu erhöhen", sagte Le Maire. Er signalisierte damit die Bereitschaft zu Gegenmaßnahmen, sollten die USA tatsächlich Strafzölle verhängen.

Die Trump-Regierung beruft sich auf eine WTO-Ausnahmeregelung, wonach kein Staat an protektionistischen Maßnahmen gehindert werden kann, wenn seine nationale Sicherheit auf dem Spiel steht (Artikel 21 des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens Gatt). Laut US-Regierung werde etwa die einheimische Stahlindustrie durch ausländische Importe in ihrer Existenz bedroht. Sie sei aber aufgrund ihrer militärischen Bedeutung essenziell für die nationale Sicherheit.

Die 1994 gegründete WTO - Generaldirektor ist der Brasilianer Roberto Azevedo - zählt neben dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank zu den wichtigsten globalen Wirtschaftsorganisationen. Die Länder verpflichten sich prinzipiell, Vorteile, die sie einem WTO-Mitglied einräumen, auch allen anderen Nationen zu gewähren. Sie sollen Zollraten kontinuierlich senken. Außerdem dürfen sie einheimische Produkte eigentlich nicht ausländischen gegenüber bevorzugen. Doch lassen die Handelsverträge und die darin vorgesehenen Ausnahmen viel Interpretationsspielraum. Die WTO ist auch für die Schlichtung von Wirtschaftskonflikten zuständig - etwa beim Vorwurf unzulässiger Subventionen oder bei Preisdumping. Der WTO gehören 164 Staaten an - darunter auch Russland, Indien und China.