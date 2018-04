Donald Trumps Kim-Versteher

Fast ein Lächeln: Mike Pompeo, damals noch CIA-Chef, nach dem spontanen Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. © afp Fast ein Lächeln: Mike Pompeo, damals noch CIA-Chef, nach dem spontanen Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. © afp



Washington. (rs) Falls es im Mai oder Juni tatsächlich zu einem Gipfeltreffen zwischen Kim Jong-un und Donald Trump kommt, dann wird sich der US-Präsident vor allem auch auf die Eindrücke von Mike Pompeo stützen. Denn der neue US-Außenminister, der erst am Donnerstag im Senat das erforderliche grüne Licht für seine Ernennung bekommen hat, ist einer der wenigen Amerikaner, der den nordkoreanischen Machthaber von Angesicht zu Angesicht getroffen hat.

Überraschend zusammengekommen waren die beiden Männer Anfang April in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang, als Pompeo, der damals noch CIA-Chef war, im Rahmen eines Geheimbesuchs die Bedingungen für ein Gipfeltreffen auszuloten versuchte. Trump zufolge sollen Kim und Pompeo bei dem eigentlich nicht eingeplanten Treffen mehr als eine Stunde miteinander gesprochen haben. Und der nordkoreanische Machthabers dürfte dabei durchaus Eindruck auf sein Gegenüber gemacht haben. Kim sei "ein schlauer Kerl, der seine Hausaufgaben macht", soll Pompeo nach seiner Rückkehr nach Washington berichtet haben.





Dass der 54-Jährige, der als glühender Anhänger und enger Vertrauter des US-Präsidenten gilt, mit dem Regime in Pjöngjang verhandelt, entbehrt allerdings nicht einer gewissen Ironie. Noch vor wenigen Monaten war Pompeos Amtsvorgänger Rex Tillerson von Trump rüde zurückgepfiffen worden, als dieser sich für diplomatische Gespräche zur Lösung der Korea-Krise starkgemacht hatte. Verhandlungen mit Nordkorea seien Zeitverschwendung, wurde Tillerson von Trump damals via Twitter belehrt.

Auch Pompeo selbst hatte sich in seiner 15-monatigen Amtszeit als CIA-Chef immer wieder für eine harte Haltung gegenüber Pjöngjang ausgesprochen und damit seinen Ruf als außenpolitischer Falke genährt. In seiner neuen Rolle als Außenminister scheint sich der stramm konservative Harvard-Absolvent aber etwas milder geben zu wollen. So plädierte er in seiner Anhörung vor dem Senat auch für eine diplomatische Lösung im Streit um das Atom-Abkommen mit dem Iran, über dessen Beibehaltung Trump schon am 12. Mai entscheiden will. Krieg müsse immer das letzte Mittel sein, sagte Pompeo, der vor einiger Zeit noch erklärt hatte, die passende Antwort auf das iranische Atomprogramm wären 2000 Bomber.

Deutlich anders als bisher hat Pompeo auch bei seiner ersten Auslandsreise als neuer Chef des State Departments geklungen, die ihn nach einem Besuch im Brüsseler Nato-Hauptquartier noch nach Saudi-Arabien, Jordanien und Israel führen wird. Die Ziele der Nato bedeuteten den USA ungeheuer viel, sagte Pompeo am Freitag bei einem Treffen mit

den Außenministern der Verteidigungsallianz.

Gerade unter den europäischen Verbündeten war zuletzt die Sorge gewachsen, dass die USA mit der Ernennung von Pompeo und dem ebenfalls als Hardliner geltenden Nationalen Sicherheitsberater John Bolton eine zunehmend konfrontative außenpolitische Linie einschlagen könnten, bei der multilaterale Lösungsversuche kaum noch eine Rolle spielen. Zudem hatte Trump die Nato immer wieder äußerst scharf kritisiert und zu Beginn seiner Präsidentschaft sogar als "obsolet" bezeichnet.