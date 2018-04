Das große koreanische Versprechen

Panmunjom/Wien. Auch für einen Witz war Platz. Während seiner Zusammenkunft mit Südkoreas Präsidenten Moon Jae-in hat sich Nordkoreas Diktator Kim Jong-un dafür entschuldigt, dass er Moon mit seinen Raketentests immer so früh geweckt habe.

Dass Kim sich zu diesem Scherz hinreißen ließ, passt zu der Atmosphäre dieses Gipfels, der in Panmunjom auf der südkoreanischen Seite der Grenze stattfand. Moon und Kim lächelten viel, schüttelten Hände, umarmten sich -und auch sonst waren auf diesem Gipfel, der teilweise live im koreanischen Fernsehen gezeigt wurde, bei den Delegationsmitgliedern ständig strahlende Gesichter zu sehen. Wenn der Gipfel hält, was seine Abschlusserklärung verspricht, dann wird er in die Geschichte als das Treffen eingehen, das das Ende einer der letzten Schlachten des Kalten Krieges eingeläutet hat. Wenn nicht, dann hat er Hoffnung geschürt, die enttäuscht wurde.



"Panmunjom-Erklärung für Frieden, Wohlstand und Vereinigung der koreanischen Halbinsel" nannten die beiden Staatschefs ihre Gipfelerklärung. In ihr schrieben sie Großes fest: Nicht weniger als einen dauerhaften Frieden wollen sie erreichen und eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel.

Dass diese eine der waffenstarrendsten Regionen der Welt ist, ist noch eine Folge des Kalten Krieges. Der Korea-Krieg ist auch 65 Jahre nach seinem Ende der lange Schatten, den die beiden Länder nicht loswerden und unter dem auch dieser Gipfel stand. Unterstützt von der Sowjetunion und China überfiel der Norden 1950 den Süden. Dem sprang eine von den USA geführte UNO-Truppe zur Seite. Der dreijährige Krieg brachte keinen Sieger, aber Zerstörungen in einem unbeschreiblichen Ausmaß: Geschätzt 4,5 Millionen Menschen fanden den Tod, dutzende Städte waren zerbombt, zehntausende Familien wurden getrennt.

Absichten, aber kein konkreter Plan zur Abrüstung







Der Süden wurde danach zu einem der wohlhabendsten Staaten der Welt, verwandelte sich von einer Diktatur in eine Demokratie. Der Norden ist bis heute eine verarmte, brutale Diktatur mit Bunkermentalität, angeführt von der Familiendynastie der Kims, die sich kultisch verehren lässt.

Und sowohl Staatsgründer Kim Il-sung als auch sein Sohn Kim Jong-il sowie sein Enkel Kim Jong-un sahen bisher den Besitz der Atombombe als Überlebensgarantie für ihr Regime an. Kim Jong-un hatte noch im vergangenen Jahr seine Atom- und Raketentests derart hochgefahren, dass in Ostasien die Kriegsangst umging. Nun will Kim, der den Besitz von Atomwaffen noch vor ein paar Tagen als "großen Sieg" gefeiert hat, plötzlich zur Denuklearisierung bereit sein. Ist dem zu trauen?