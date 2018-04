Realpolitik mit Händedruck und Küsschen

Diesmal reichte Donald Trump Angela Merkel die Hand, sogar mehrmals. © AP/Evan Vucci Diesmal reichte Donald Trump Angela Merkel die Hand, sogar mehrmals. © AP/Evan Vucci



Washington. (Reuters) Es ist 11.51 Uhr, als Angela Merkel am Westflügel des Weißen Hauses aus dem Auto steigt. Donald Trump kommt auf sie zu, gibt ihr die Hand und Küsschen auf die linke und rechte Wange. Was eigentlich nebensächlicher Alltag in der politischen Diplomatie zwischen Regierungschefs ist, hat beim US-Präsidenten besondere Bedeutung. Denn die kurze Szene und das anschließende demonstrative Händeschütteln im Oval Office soll den Eindruck beseitigen, der den Anfang der Beziehungen der Kanzlerin und des US-Präsidenten überschattete.

Denn medial hängengeblieben war von Merkels Antrittsbesuch bei Trump am 17. März 2017 vor allem der ausbleibende Händedruck im Oval Office, was als Affront und Symbol für die schlechten Beziehungen der beiden gewertet wurde. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass sich beide schon damals vor laufenden Kameras zweimal die Hand gegeben hatten. In der Politik zählen nun einmal die Gesten bei ganz besonderen Momenten und an besonderen Orten - vor allem die im Zentrum der politischen Führung der Supermacht.

Schon damals galt der US-Präsident als Meister der provozierenden Gesten und Körpersprache. Der Händedruck hat in der Ära Trump einen legendären Aufschwung an Aufmerksamkeit erlebt. Dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe drückte Trump im Oval Office so lange die Hand, dass dieser sie am Ende nur mit einem gequälten Lächeln zurückziehen konnte. Doch obwohl Abe bewusst die Nähe zum Präsidenten seiner militärischen Schutzmacht suchte und zweimal mit Trump Golf spielen war, ist das Ergebnis bescheiden: Auch die demonstrative Nähe beider Männer ändert nichts daran, dass die USA japanische Firmen mit Schutzzölle auf Stahl und Aluminium überzieht, weil die Regierung in Tokio hier keine Zugeständnisse machen wollte.

Macrons Armringen mit Trump

Seinen Meister fand Trump zunächst in Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, der selbst die politische Körpersprache perfektionierte. So steuerte er auf dem Nato-Gipfel in Brüssel im Mai 2017 erst lange auf den US-Präsidenten zu und bog dann im letzten Moment vor dem verdutzten Trump ab, um erst einmal andere EU-Regierungschefs zu begrüßen. Auf den Champs-Elysées in Paris lieferten sich die beiden dann nach einer französischen Militärparade am 14. Juli vergangenen Jahres einen sehr langen Augenblick des Armringens, bei dem keines der politischen Alphatiere nachgeben wollte. Klassische Dominanzgesten wie Arme auf der Schulter des Gesprächspartners oder auf dessen Rücken fehlten jetzt auch bei Macrons Besuch in Washington nicht. Dass die Inszenierungswünsche durchaus von dem Franzosen ausgehen, zeigt die Tatsache, dass sein Social-Media-Team ein Foto auf die Plattform Instagram stellte, in der nur die verschränkten Arme der beiden Präsidenten zu sehen sind.

Wie schnell dies aber kippen kann, zeigt die kleine Bewegung, mit der Trump seinem Gast im Oval Office vor laufenden Kameras dann "Schuppen" vom Revers wischte - mit der Bemerkung, dass Macron ja "perfekt" sein solle. Doch wie bei Abe gilt auch hier: Trotz des Pomps auf Trumps erstem Staatsbankett, trotz der vielen Fotos vom dreitägigen Staatsbesuch Macrons in Washington ist die realpolitische Ausbeute dünn: Am Ende musste auch Frankreichs Präsident einräumen, dass Trump das Iran-Atomabkommen im Mai wohl aufkündigen werde. "Niemand hat je irgendetwas aus diesen Beziehungen bekommen", sagte der ehemalige US-Diplomat Jeremy Shapiro der "New York Times".

Trumps Gäste müssen auf alles gefasst sein

Statt der großen Gesten setzt Merkel andere Zeichen. Dazu gehört ihre Raute, die weltweit bekannt ist. Dazu gehört aber auch, dass sie andere Mittel hat, um Punkte gegen verbal übergriffige Gastgeber zu setzen: So verzog sie 2017 keine Miene, als Trump sich an dem Scherz versuchte, dass sie und er doch etwas gemeinsam hätten – beide seien schließlich von seinem Vorgänger Barack Obama abgehört worden. Das ausbleibende Lächeln verstärkte damals den Eindruck von Distanz zwischen beiden.

Aber es passt zu Trumps erklärtem Wunsch nach Unberechenbarkeit, dass sich seine Gäste nie sicher sein können, wie sie gerade in Washington behandelt werden. Diese Erfahrung machte vor wenigen Wochen auch der saudiarabische Kronprinz Mohammed bin Salman. Als dieser im Oval Office auf dem Stuhl neben Trump saß, zückte der US-Präsident plötzlich einige große Plakate und hielt sie in Verkäufermanier vor seinen Gast, um der erstaunten Öffentlichkeit minutenlang zu erklären, welche Waffensysteme die reichen Saudis gerade bei amerikanischen Firmen gekauft hätten. Hinter dem Schild ist nur das gequälte Gesicht bin Salmans zu sehen.

Das bleibt Merkel am Freitag erspart. Nur einmal tätschelt er ihre Hand. Aber ansonsten versucht Trump trotz der bevorstehenden schwierigen Diskussion über Iran und Handel eher, die Scharte von 2017 auszuwetzen und lobt die Kanzlerin nicht nur als "außergewöhnliche Frau". Er setzt auch noch dazu: "Wir haben eine wirklich gute Beziehung. Wir hatten eine gute Beziehung von Anfang an, aber das haben nicht alle verstanden." Wieder verzieht Merkel keine Miene.