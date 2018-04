Gute Miene zum Handelsstreit

Washington. Diesmal nahm er ihre Hand, sogar mehrmals. Und auch sonst war US-Präsident Donald Trump, der Angela Merkel bei ihrer Ankunft im Weißen Haus auch Küsschen auf die Wangen drückte, um einen warmen Empfang bemüht. Ein Jahr zuvor, bei Merkels Antrittsbesuch im März 2017, war der obligatorische Handshake ausgeblieben und hatte für Spekulationen gesorgt.

Am Freitag jedenfalls gab es mehr Nähe, wenn auch nicht unbedingt inhaltliche. Zwar erklärte Trump, welch große Ehre es sei, diese "außergewöhnliche Frau" erneut im Weißen Haus zu empfangen: "Wir haben eine wirklich großartige Beziehung. Wir hatten eine gute Beziehung von Anfang an, aber das haben nicht alle verstanden. Aber wir haben es verstanden." Und auch Merkel gab sich betont freundlich und erklärte, dass es ihr nach der langen Regierungsbildung daheim "jetzt ganz wichtig war, als ersten Besuch außerhalb Europas nach Washington zu kommen und unsere Zusammenarbeit zu vertiefen". Doch das anschließende Gespräch der beiden drehte sich dann um ernste Themen und Differenzen zwischen der EU und den USA.





Zollstreit geht weiter

Neben dem drohenden US-Ausstieg aus dem Iran-Abkommen und der Kritik an den aus Trumps Sicht unzureichenden Verteidigungsausgaben des Nato-Partners Deutschland ging es vor allem um die von den USA angedrohten Schutzzölle auf Stahl und Aluminium für EU-Firmen. Trump hob als Argument den hohen Handelsüberschuss der EU gegenüber den USA von gut 150 Milliarden Dollar hervor. Er wolle einen fairen, auf dem Grundsatz der Gegenseitigkeit beruhenden Handel, betonte Trump bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Merkel.

Sein Paradebeispiel für den vermeintlich unfairen Welthandel auf Kosten der USA sind die Zollsätze für US-Autos. Bereits im Vorfeld seines Treffens mit Merkel stand das Thema ganz oben auf der Agenda - sind doch die EU-Länder lediglich bis 1. Mai von den US-Strafzöllen (25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium) ausgenommen. Die EU-Kommission versucht bis dahin, mit den USA eine dauerhafte Ausnahmeregelung auszuhandeln. Zumindest Frankreich hat die Bereitschaft zu Gegenmaßnahmen signalisiert, sollten tatsächlich Strafzölle verhängt werden.

Merkels Stab hatte im Vorfeld des Treffens die Kritik aus den USA relativiert: Es stimme, dass ein US-Pkw bei der Einfuhr in die EU mit 10 Prozent, ein EU-Auto in den USA aber nur mit 3 Prozent verzollt werde. Aber das Bild sehe ganz anders aus, wenn man die in den USA beliebten SUVs und Vans dazunehme: Dann schrumpfe der Abstand auf 4,3 zu 3,1 Prozent. Und betrachte man die gesamte Palette der Industriezölle, liege der Durchschnittssatz in den USA (1,6 Prozent ohne Agrarbereich) sogar höher als jener der EU (1,4 Prozent).