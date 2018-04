Wieder Raketenangriff auf Militärstützpunkte

Die USA, Frankreich und Großbritannien bombardierten bereits am 14. April Militärstützpunkte in Syrien. © APAweb / AP Photo, Department of Defense Die USA, Frankreich und Großbritannien bombardierten bereits am 14. April Militärstützpunkte in Syrien. © APAweb / AP Photo, Department of Defense



Amman/Teheran. In Syrien sind mehrere Militärstützpunkte in den Gebieten um Hama und Aleppo mit Raketen angegriffen worden. Auch mehrere Stunden nach den Angriffen war unklar, wer die Raketen am Sonntagabend abfeuerte und was sie anrichteten.

Es handle sich um eine neue feindliche Aggression, hieß es im Staatsfernsehen unter Berufung auf Armeekreise. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete einen Treffer in einem Raketenlager, bei dem 26 Menschen getötet worden seien, darunter Iraner. Die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Tasmin wies hingegen Berichte über Angriffe auf iranische Stützpunkte in Syrien und getötete iranische Soldaten zurück.

Auch die iranische Nachrichtenagentur ISNA wies unter Berufung auf eine nicht näher genannte informierte Quelle Berichte zurück, wonach bei einem Raketenangriff auf Militäreinrichtungen in Syrien auch iranische Soldaten getötet wurden: Bei dem Angriff westlich der Stadt Hama seien keine iranischen Militärberater umgekommen, die Berichte ausländischer Medien seien falsch. ISNA hatte zuvor unter Berufung auf ausländische Quellen berichtet, dass 18 iranische Soldaten getötet worden seien.

Israel schweigt

Ein israelischer Militärsprecher wollte Berichte nicht kommentieren, dass die Angriffe von seinem Land ausgegangen seien, das in der Vergangenheit schon mehrfach Stützpunkte der vom Iran unterstützten Milizen in Syrien angegriffen hat.

Aus Kreisen der syrischen Opposition verlautete, einer der getroffenen Stützpunkte befinde sich nahe der Stadt Hama. Er gilt als Rekrutierungszentrum für vom Iran unterstützte schiitische Milizen, die auf der Seite der syrischen Regierungstruppen kämpfen. In Geheimdienstkreisen war die Rede von Raketenangriffen auf mehrere Kommandozentralen von Milizen. Reuters konnte die Angaben nicht überprüfen.

In dem Mehrfrontenkrieg in Syrien hat Israel bereits mehrfach Posten von Milizen angegriffen, die vom Iran unterstützt werden. Ziele waren insbesondere Waffenlieferungen der mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad verbündeten libanesischen Hisbollah-Miliz. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte zuletzt angekündigt, weiter "gegen den Iran in Syrien" vorzugehen. "Wir kommentieren keine ausländischen Berichte und haben zurzeit keine Informationen", sagte der Sprecher des israelischen Militärs, Jonathan Conricus, zu den Angriffen vom Sonntag.

Iran im Fokus der US-Politik

Der Iran steht immer stärker im Fokus auch der US-Politik in der Region. Am Sonntag hatte der neue Außenminister Mike Pompeo dem Iran nach einem Treffen mit Netanyahu "destabilisierende und bösartige Aktivitäten" in der Region vorgeworfen. US-Präsident Donald Trump droht damit, am 12. Mai aus dem internationalen Atomabkommen mit Iran auszusteigen, an dem die Europäer festhalten wollen. Auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wirft Iran vor, immer aggressiver in Kriegen wie in Syrien und dem Jemen vorzugehen. Deutschland, Frankreich und Großbritannien setzen sich daher dafür ein, zur Ergänzung des Atomabkommens Verhandlungen mit dem Iran zu beginnen, in denen auch über dessen Raketenprogramm und die regionale Rolle der islamischen Republik gesprochen werden soll.

Das iranische Außenministerium warf unterdessen den USA und Saudi-Arabien vor, sie würden die Region destabilisieren wollen. Die iranische Präsenz in den Nachbarstaaten werde fortgesetzt, solange die betreffenden Regierungen dies wünschten, sagte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums, Bahram Ghassemi, am Montag. Ghassemi forderte die USA auf, die Angriffe der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition im Jemen zu stoppen. Die Partnerschaft der USA und Saudi-Arabiens bezeichnete er als "unheilig". Diese führe nur zu mehr Spannungen in der Region. "Die Saudis sind politisch unerfahren und ihre abenteuerliche Politik wird nur zu neuen Konflikten führen", sagte der Sprecher laut staatlicher Nachrichtenagentur IRNA. Ghassemi wies Vorwürfe der USA und Saudi-Arabiens zurück, dass sich der Iran in Syrien und im Jemen einmische. "Die iranischen Militärberater in der Region sind auf Einladung der jeweiligen Regierungen an Ort und Stelle - mit dem Ziel, Terrorismus zu bekämpfen", sagte er. Die sei keine Einmischung, wie es US-Außenminister Mike Pompeo behaupte, sondern "eine regionale Zusammenarbeit im Kampf gegen Terroristen".

"Der Iran muss sich aus Syrien zurückziehen"

Der israelische Geheimdienstminister Israel Katz forderte nach den Raketenangriffen auf die Militärziele in Syrien einen Abzug iranischer Truppen aus dem Nachbarland. Auch Katz wollte sich im Gespräch mit dem israelischen Armeesender am Montag zu Vorwürfen äußern, Israel stecke hinter den Angriffen. "Der Iran muss sich aus Syrien zurückziehen", sagte der Minister. "Israel hat auf allen Ebenen eindeutig klargemacht, dass es dem Aufbau einer iranischen Front im Norden, in Syrien, nicht zustimmen wird." Man werde "alles unternehmen, was notwendig ist". Israel werde weiterhin "auf seinen roten Linien bestehen".

Katz sagte zudem, vor der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump in der Frage des Atomkommens mit dem Iran herrsche große Anspannung. Trump muss bis zum 12. Mai entscheiden, ob die von den USA ausgesetzte Sanktionen gegen den Iran weiter außer Kraft bleiben oder wieder eingesetzt werden. Dies wird de facto auch als Entscheidung über den Verbleib der USA in dem internationalen Abkommen von 2015 angesehen. Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen die USA dazu bewegen, das unter Trumps Vorgänger Barack Obama abgeschlossene Abkommen zu retten.

Katz sagte dem Sender: "Ich habe mich an führende Repräsentanten der Europäischen Union gewandt und ihnen gesagt, sie dürften nicht das schwache Glied in dieser Koalition sein." Gerade jetzt müssten die Europäer "die Politik Trumps unterstützen, eine entschlossene Politik, die gegenüber Nordkorea schon beginnt, Früchte zu tragen". "Wenn die Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft treten, wird die iranische Wirtschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit zusammenbrechen", sagte Katz. "Das iranische Volk ist jetzt schon verbittert." Sollten die Europäer die USA im Druck auf den Iran wie die Verbündeten Saudi-Arabien und Israel unterstützen, werde Teheran aufgeben müssen, meinte Katz. "Man muss heute harten Druck auf den Iran ausüben, um einen Krieg morgen zu verhindern", sagte Katz. Sonst werde es in Syrien und in der ganzen Region keine Stabilität geben.