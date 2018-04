Autoritäre Regimes gegen Telegram

Was nicht kontrolliert werden kann, wird im Iran und in Russland verboten.

Nach Russland verbietet auch der Iran die Kommunikations-App Telegram. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim soll das Verbot durch die iranische Justizbehörde ab sofort gelten. Damit haben sich nach monatelangen Diskussionen die Hardliner des Landes gegen Präsident Hassan Rouhani durchgesetzt.

Dementsprechend wird das Verbot von Beobachtern als schwere Niederlage für Rouhani, seine Regierung und die gesamte Reformbewegung im Land eingestuft. Grund für die Beliebtheit von Telegram ist die Verschlüsselung der Kommunikation, beim Chatten wie bei Telefonaten oder dem Tausch von Fotos und Videos.

In Russland hat ein Moskauer Gericht eine Blockade von Telegram angeordnet. Der Geheimdienst FSB verlangt, die Codes für die Verschlüsselung des Programms zu bekommen, was das Unternehmen definitiv abgelehnt hat.

Als Reaktion protestierten am Montag in Moskau Tausende für ein freies Internet. Auch der Oppositionelle Alexej Nawalny schloss sich der Kundgebung an. Medien zufolge nahmen zwischen 7.000 und 12.000 Menschen an der Protestaktion teil.