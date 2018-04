Die Koreaner hoffen

Nach dem innerkoreanischen Gipfeltreffen unternehmen beide Staaten symbolische Schritte zur Entspannung. Die Regierung in Seoul kündigte an, ab Dienstag die Propaganda-Lautsprecher an der Grenze abzubauen. Der Norden erklärte, er wolle ab dem kommenden Samstag die Uhrzeit um 30 Minuten nach vorn verschieben, um wieder in einer Zeitzone mit Südkorea zu liegen. In Washington schlug US-Präsident Donald Trump vor, das geplante Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un im Friedenshaus in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Staaten stattfinden zu lassen.

Bei ihrem historischen Gipfeltreffen am Freitag hatten Kim Jong Un und der südkoreanische Präsident Moon Jae-in vereinbart, den seit fast sieben Jahrzehnten andauernden Kriegszustand zu beenden. Zudem soll die geteilte Halbinsel schrittweise atomwaffenfrei werden. Die Aussicht auf Frieden veranlasste Moon am Montag, Trump für den Nobelpreis ins Gespräch zu bringen. Trump hatte scharfe Sanktionen gegen Nordkorea durchgesetzt, um das Land von seinem Atomwaffen-Programm abzubringen.

Trump betonte am Montag seine Bereitschaft zur Einigung mit Kim. "Viele Länder wurden für das Treffen in Betracht gezogen. Aber würde nicht das Friedenshaus/Freiheitshaus auf der Grenze zwischen Nord-und Südkorea ein repräsentativerer, bedeutenderer und nachhaltigerer Ort sein als ein Platz in einem anderen Land? Ich frage nur", twitterte das Staatsoberhaupt. Das Treffen wird in den nächsten Wochen erwartet. Die USA verlangen von Nordkorea, das den Abbau seiner Atomtest-Anlagen angekündigt hat, die unumkehrbare Abschaffung seiner Atomwaffen. Die Testanlagen sollen unter öffentlicher Kontrolle unbrauchbar gemacht werden.

Der Gipfel hat auch das Vertrauen der Südkoreaner in den Norden gesteigert. Nach einer am Montag veröffentlichten Umfrage glauben 64,7 Prozent der Südkoreaner, dass Kim es mit seinen Friedensabsichten und der atomaren Abrüstung ernst meint. Auf die Frage, ob sie bereits vor dem Gipfel Vertrauen in Nordkorea hatten, antworteten nur 14,7 Prozent mit Ja.

Journalisten, die den Gipfel begleiteten sind nicht so euphorisch. Dem vorsichtigen bis offenen Optimismus vieler Medienmitarbeiter setzten einige erfahrene Korrespondenten Skepsis entgegen. Sie glauben nicht, dass einige symbolische Aktionen und Bilder die propagandistisch aufgebauten, aber auch die realen Gegensätze überwinden können.

Die symbolischen Maßnahmen

Der Abbau der Lautsprecher sei der einfachste erste Schritt, um das Vertrauen zu festigen, erklärte das Verteidigungsministerium in Seoul. Über die Lautsprecher wurde der Norden mit einer Mischung aus Nachrichten, koreanischer Popmusik und Kritik an der Führung beschallt.

Die unterschiedliche Uhrzeit in den beiden Staaten geht auf das Jahr 2015 zurück. Damals führte Nordkorea seine Zeitzone ein. Anlass war der 70. Jahrestag der Befreiung Koreas von der japanischen Besetzung am Ende des Zweiten Weltkrieges. Südkorea liegt in derselben Zeitzone wie Japan. Bei dem Gipfeltreffen hatte Kim es als schmerzhaft bezeichnet, zwei Uhren mit den unterschiedlichen Zeiten für die Hauptstädte Seoul und Pjöngjang an der Wand zu sehen.