Nord- und Südkorea rüsten bei Propaganda ab

Pjöngjang. Nord- und Südkorea lassen ihren Versöhnungsbekundungen erste Taten folgen, sie begannen am Dienstag mit der Demontage von Lautsprechern entlang der innerkoreanischen Grenze. Die Lautsprecher dienten bisher der psychologischen Kriegsführung, bei der die jeweilige Gegenseite mit Propaganda beschallt wurde. In Washington schlug US-Präsident Donald Trump vor, das geplante Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un im Friedenshaus in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Staaten stattfinden zu lassen. Südkoreas Präsident Moon Jae-in bat UN-Generalsekretär Antonio Guterres, die geplante Schließung des nordkoreanischen Atomtestgeländes Punggye-ri zu beobachten.

Bei ihrem historischen Gipfeltreffen am Freitag hatten Kim und der südkoreanische Präsident Moon Jae-in vereinbart, den seit fast sieben Jahrzehnten andauernden Kriegszustand zu beenden. Zudem soll die geteilte Halbinsel atomwaffenfrei werden.





Der als starker Raucher bekannte Kim Jong-un hat bei dem Gipfeltreffen komplett auf Zigaretten verzichtet. Kim habe "nicht geraucht, selbst wenn die Augen von Journalisten und Fotografen gerade nicht auf ihn gerichtet waren", verriet ein Mitarbeiter Moons am Dienstag. Dagegen habe der nordkoreanische Machthaber nicht Nein gesagt, wenn ihm Alkohol gereicht wurde.

Bei dem Gipfeltreffen habe Kim sogar seine Schwester Kim Yo-jong überrascht, als er vorschlug, die nordkoreanische Uhrzeit an die südkoreanische Zeit anzupassen. "Das ist auch für mich neu", soll sie gesagt haben.