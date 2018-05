Marx-Statue aus dem Reich des Marxismus

Der chinesische Künstler Wu Weishan schenkt der Stadt Trier zum 200. Geburtstag von Karl Marx eine Marx-Statue. © Harald Tittel/dpa/AFP Der chinesische Künstler Wu Weishan schenkt der Stadt Trier zum 200. Geburtstag von Karl Marx eine Marx-Statue. © Harald Tittel/dpa/AFP



Peking. In keinem Land spielt Karl Marx heute noch so eine große Rolle wie in China: Die Schriften des deutschen Denkers sind dort Grundlage der offiziellen Ideologie. Für Wu Weishan war es daher eine große Sache, eine Marx-Statue anzufertigen. Nicht irgendeine Statue: Der Auftrag kam direkt von der Regierung - und war als Geschenk für die Stadt Trier im fernen Deutschland bestimmt. "Der Einfluss von Marx auf die chinesische Gesellschaft ist immens", sagt Wu dieser Zeitung. "Dieses Projekt war also etwas ganz Besonderes."

Am Samstag ist es so weit: Triers Bürgermeister Wolfram Leibe und der chinesische Botschafter Shi Mingde werden die Statue enthüllen. Die 2,3 Tonnen Bronze sind weit gereist: Wu hat die Skulptur in den vergangenen zwei Jahren in seinem Studio in Peking angefertigt. "Als ich Anfang März in eisiger Kälte um fünf Uhr morgens am Flughafen stand und sie in Richtung Deutschland abfliegen sah, empfand ich große Befriedigung", sagt Wu. Er hoffe, dass die Statue in Deutschland etwas davon vermittle, wie wichtig China die Gedanken des berühmtesten Sohnes der Stadt Trier immer noch nimmt.





Künstler Wu ist engagiertes Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas. Der 56-Jährige gilt als Vertreter der "jungen Generation" chinesischer Künstler, die ihr Wirken nach den Wirren der Zeit von Mao Zedong begonnen hat. Wu ist die erste Wahl, wenn der Staat Aufträge für politisch wichtige Standbilder zu vergeben hat. Wu hat bereits 2014 den Reformer Deng Xiaoping und 2013 den Staatsgründer Mao Zedong verewigt. Auch eine Doppelstatue von Marx und Engels gehört bereits zu seinen Werken.

Kunstwerke mit so viel ideologischer Aufladung darf in China nur anfertigen, wer politisch absolut zuverlässig ist. Schließlich soll das Werk die erwünschte Botschaft übermitteln - ohne versteckte Zwischentöne. Und Wu ist für die Partei genau der richtige Mann für den Job. "Als ich ein Kind war, hing bei zuhause ein Porträt von Karl Marx", erzählt Wu. Im Staatsbürgerkundeunterricht der Mittelschule führten die Lehrer ihn dann systematisch an den Marxismus heran. An der Uni war die Lehre des deutschen Denkers Prüfungsstoff: "Ein chinesischer Künstler muss sich eben mit Marx auskennen." Wu kann die deutsche Diskussion um die Angemessenheit des Geschenks aus China daher nicht nachvollziehen. Schließlich sei Marx einer der einflussreichsten Deutschen und der bekannteste Sohn der Stadt Trier. "Ich hoffe, dass die Statue dabei hilft, dass in Zukunft mehr Menschen seine Philosophie nachvollziehen können."