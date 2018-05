Der stille Mitspieler in der Korea-Krise

Handschlag unter Nachbarn: Chinas Außenminister Wang Yi mit seinem nordkoreanischen Amtskollegen Ri Yong-ho. © apa/afp/Kim Won-Yin Handschlag unter Nachbarn: Chinas Außenminister Wang Yi mit seinem nordkoreanischen Amtskollegen Ri Yong-ho. © apa/afp/Kim Won-Yin



Pjöngjang/Wien. Da war doch noch jemand. Während die internationale Öffentlichkeit vergangenen Freitag gebannt auf den koreanischen Gipfel zwischen Nordkoreas Führer Kim Jong-un und Südkoreas Präsidenten Moon Jae-in geblickt hatte und bereits seit Wochen über das bevorstehende Treffen von Kim und US-Präsident Donald Trump spekuliert, wurde fast vergessen, dass es in der Korea-Krise noch einen weiteren entscheidenden Mitspieler gibt: nämlich China. Peking ist der größte Handelspartner von Nord- als auch Südkorea, und ohne die aufstrebende Großmacht sind in der Region ohnehin keine entscheidenden politischen Weichenstellungen mehr möglich.

"US-Präsident Trump will schon Anerkennung für das Kim-Trump-Treffen, bevor es überhaupt stattgefunden hat", ätzte bereits die englischsprachige, chinesische Zeitung "Global Times". Peking hingegen "schätzt konkrete Ergebnisse höher ein als die öffentliche Meinung", heißt es in dem Leitartikel des Blattes mit nationalistischer Schlagseite.





Peking hofft, dass das Treffen Kim-Trump ein Erfolg wird

Tatsächlich hat auch Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Nordkoreas Diktator Kim getroffen, und das bereits im März. Doch um die Begegnung der zwei Verbündeten, die in der Volksrepublik stattfand, wurde nicht viel Aufhebens gemacht. Offenbar hat Kim, der im vergangenen Jahr sein Atom- und Raketenprogramm noch einmal ordentlich hochgefahren hatte, bereits damals seinen Willen zur Denuklearisierung bekundet.

Dieses Ansinnen hat er nun am Donnerstag noch einmal bekräftigt. Und zwar gegenüber Außenminister Wang Yi, dessen zweitägiger Besuch in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang am Donnerstag begonnen hat. Chinas Chefdiplomat, der mehrere hochrangige nordkoreanische Funktionäre traf, lobte Pjöngjang für den "positiven Wandel" und betonte zudem, dass er auf erfolgreiche Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA hoffe.

Tatsächlich ist auch China an einer Entspannung der Lage interessiert. Denn Peking will Ruhe in seiner Nachbarschaft und keine Eskalation, die vielleicht gar in einer militärischen Auseinandersetzung gipfelt und für Chaos in der Region sorgt.

Zudem ist die Bedrohung durch Nordkorea die Begründung der USA, warum sie in Südkorea fast 30.000 Soldaten stationiert haben und dort das Raketenabwehrsystem Thaad aufbauen wollen. Peking hat die Stationierung kritisiert, weil das zu Thaad gehörende Radarsystem den Luftraum weit nach China hinein ausspionieren kann. Und auch sonst sieht China die massive Militärpräsenz der USA in Ostasien als gegen sich gerichtet an - und das wohl nicht ganz zu Unrecht.