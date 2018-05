"Neue Wahlerfahrung für Libanon"

Premier Hariri nützt jede sich bietende Werbefläche. © reuters/Jamal Saidi Premier Hariri nützt jede sich bietende Werbefläche. © reuters/Jamal Saidi



Beirut. (afp) Erstmals seit neun Jahren sind die Libanesen am Sonntag zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Die Abstimmung findet nach einem neuen Wahlsystem statt, das laut Experten zu einer politischen Neuordnung im Zedernstaat führen dürfte.

Insbesondere könnte durch die Wahlreform die bisherige Zweiteilung zwischen dem proiranischen Lager um die Hisbollah-Bewegung und dem pro-saudi-arabischen Lager von Ministerpräsident Saad Hariri aufgebrochen werden.





Drei Mal hatten die 128 Abgeordneten ihr Mandat verlängert, weil wegen des Bürgerkriegs im benachbarten Syrien Neuwahlen zu riskant erschienen und zunächst ein neues Wahlsystem ausgearbeitet werden musste. Vergangenes Jahr wurde dann nach langen Verhandlungen eine Reform verabschiedet, die vorsieht, dass die Abgeordneten nicht mehr nach dem Mehrheits-, sondern nach dem Verhältniswahlrecht gewählt werden.







"Das ist eine neue Wahlerfahrung für den Libanon", sagt der Politologe Imad Salamey von der American University in Beirut. Es wird erwartet, dass die Wahlreform es kleinen Parteien und unabhängigen Kandidaten erleichtert, ins Parlament zu kommen. Die Abgeordneten bestimmen im Libanon den Ministerpräsidenten und entscheiden über die zentralen finanziellen, politischen und sozialen Fragen des Landes.

"Delikates Gleichgewicht

der Konfessionsgruppen"

"Es steht viel auf dem Spiel wegen des delikaten Gleichgewichts zwischen den verschiedenen Konfessionsgruppen des Landes", sagt Salamey. Gemäß der seit dem Ende des Bürgerkriegs von 1975 bis 1990 geltenden Verfassung werden die drei höchsten Staatsämter von einem Sunniten, einem Schiiten und einem Maroniten besetzt, auch die Parlamentssitze werden unter den verschiedenen Konfessionsgruppen aufgeteilt.

Insgesamt treten 597 Kandidaten auf 77 Wahllisten zu dem Urnengang an. Die Parteien seien sehr "pragmatisch" bei der Bildung der Bündnisse, bemerkt Salamey. Während sie in einigen Wahlkreisen Allianzen eingingen, würden sie in anderen miteinander rivalisieren. Die einzige Partei, die keine Bündnisse eingeht, ist die mächtige Hisbollah, die besonders unter den Schiiten im Süden und Osten Wähler findet.

"Im Westen gibt es die Sorge, dass die Hisbollah so viele Sitze gewinnt, dass die Regierung nach der Wahl eine ‚Hisbollah-Regierung‘ wird", sagt Salamey. Während die USA und andere Staaten die schiitische Bewegung als Terrororganisation einstufen, genießt sie bei vielen Libanesen Respekt wegen ihres Widerstands gegen Israel, auch wenn ihr Ansehen durch ihren Einsatz für Syriens Machthaber Bashar al-Assad gelitten hat.

Nicht alle sind über neues

Gesetz glücklich

Wegen der Beteiligung der Hisbollah an der im Oktober 2016 gebildeten Regierung der nationalen Einheit war der sunnitische Ministerpräsident Saad Hariri im November von Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman während eines Besuchs in Riad zum Rücktritt gezwungen worden. Erst auf internationalen Druck hin konnte Hariri nach Beirut zurückkehren, wo er seinen Rücktritt zurückzog.

Die Meinung der 3,6 Millionen Wahlberechtigten zum neuen Wahlgesetz ist geteilt. Die Schriftstellerin Joumana Haddad, die für die Liste "Libaladi" ("Für mein Land") antritt, hofft etwa, dass die Reform "trotz ihrer vielen Schwächen" einer "kleinen Gruppe Unabhängiger" den Einzug ins Parlament erlaubt.

Der muslimische Würdenträger Ibrahim Saleh aus der nördlichen Hafenstadt Tripoli ist dagegen besorgt, dass die Reform die Wähler verwirrt. "Die Wähler verstehen das neue Gesetz nicht. In Tripoli ist die Hälfte völlig verloren", sagt Saleh. "Das Ergebnis dieser Wahl ist völlig offen. Ich habe echt Angst vor Instabilität."

Die 25-jährige Wählerin Ingrid Hage hofft ihrerseits auf Veränderung und eine Regierung, die sich für Umweltfragen, Frauenrechte und öffentliche Dienstleistungen einsetzt. "Dieses Land braucht Wandel. Es ist keine Lösung, mit verschränkten Armen dazustehen", sagt die junge Kommunikationsberaterin.