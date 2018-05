Politische Apathie im Zedernstaat

Beirut. (apa/afp/Reuters) Erstmals seit neun Jahren haben die Libanesen ein neues Parlament gewählt. Rund 3,7 Millionen Wähler waren am Sonntag zur Stimmabgabe aufgerufen. Dabei wurde erstmals ein neues Wahlsystem angewendet, um die bisherige Zweiteilung zwischen dem proiranischen Lager um die Hisbollah-Bewegung und dem prosaudiarabischen Lager um Ministerpräsident Saad Hariri aufzubrechen.

Bis zu 30.000 Polizisten und Soldaten waren zur Sicherheit der Wahl im Einsatz, nachdem der Libanon in den vergangenen Jahren immer wieder Ziel von Anschlägen gewesen war. Die Stimmabgabe verlief Beobachtern zufolge weitgehend ohne Zwischenfälle. Die Wahl war wegen des Bürgerkriegs im benachbarten Syrien zuvor drei Mal verschoben worden. Rund 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge leben im Libanon.





In der Hauptstadt Beirut bildeten sich schon am Sonntag in den frühen Morgenstunden Schlangen vor den Wahllokalen. Mit der 2017 verabschiedeten Reform des Wahlsystems sollten Vertreter der Zivilgesellschaft zur Kandidatur ermutigt werden. Unter anderem rief die Koalition Kulluna Watani die Wähler auf, gegen das politische Establishment zu stimmen.

Eine Stunde vor Schließung der Wahllokale lag die Wahlbeteiligung laut dem Innenministerium bei 46,8 Prozent.

Besorgnis in Israel

Das Lager um die von Iran unterstützte und unter anderem von den USA als Terrorgruppe eingestufte Schiiten-Bewegung legt auf mindestens 67 der 128 Sitze zu. Sollte das Ergebnis sich bestätigen, dürfte es in den USA Besorgnis auslösen. Denn der Libanon enthält von der Regierung in Washington Militärhilfe und zudem weitere internationale Hilfen zur Bewältigung der Flüchtlingskrise wegen des syrischen Bürgerkriegs.

Die Hisbollah unterstützt im Syrien-Krieg die Regierung von Präsident Bashar al-Assad und ist gestärkt aus dem Konflikt hervorgegangen. Zu ihren politischen Verbündeten im Libanon selbst gehört die christliche Freie Patriotische Bewegung von Staatspräsident Michel Aoun. Stärkste Einzelfraktion bei der Wahl dürfte trotz Verlusten die sunnitische Zukunftsbewegung des vom Westen unterstützten Ministerpräsident Saad al-Hariri, ein Sunnit, bleiben. Er steuert nach dem komplizierten Wahlrecht auf eine weitere Amtszeit zu. Die christliche Partei Libanesische Kräfte kann als Hisbollah-Gegnerin ihre Sitze wohl von acht auf 15 fast verdoppeln. Die Wahlbeteiligung sank auf 49,2 Prozent von 54 Prozent 2009.