Kernpunkte des Atomdeals

Wien. Nach jahrelangen Verhandlungen haben Diplomaten aus den USA, Frankreich, Großbritannien, Russland und China plus Deutschland (5 plus 1) im Juli 2015 in Wien eine Einigung mit dem Iran im Streit über dessen umstrittenes Atomprogramm erzielt. US-Präsident Donald Trump indes stellt das Abkommen infrage.

Das mehr als 100-seitige Atomabkommen umfasst folgende Kernpunkte, das den Iran an der Entwicklung einer Atombombe hindern soll:

Das iranische Atomprogramm wird bis zu 25 Jahre einem mehrstufigen System von Beschränkungen und Kontrollen durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) unterworfen. In dieser Zeit kann der Iran stufenweise zur zivilen Nutzung der Kernenergie zurückkehren.

In den ersten zehn Jahren müssen mehr als zwei Drittel der bestehenden Kapazitäten zur Urananreicherung stillgelegt werden. Die Zahl installierter Zentrifugen soll von 19.000 auf rund 6.000 sinken. Uran darf nur noch auf 3,67 Prozent angereichert werden. Für eine Atombombe wäre auf 90 Prozent angereichertes Uran nötig.

Die Menge von bereits angereichertem Uran wird für 15 Jahre von mehr als 10.000 auf 300 Kilogramm reduziert. Etwa 95 Prozent der iranischen Bestände an angereichertem Uran werden entweder verdünnt oder ausgeführt.

Neue Schwerwasser-Reaktoren dürfen nicht gebaut werden. Die Wiederaufbereitung von Brennstäben ist ausgeschlossen. Der Forschungsreaktor Arak wird unter IAEA-Aufsicht so umgebaut, dass er kein atomwaffentaugliches Plutonium produzieren kann. Die verbunkerte Forschungsanlage in Fordo wird in ein Forschungslabor umgewandelt. Dort darf gar nicht mehr angereichert werden.

Die IAEA kann alle Atomanlagen des Iran besonders intensiv überwachen. Etwa ein Dutzend Inspektoren sind an Ort und Stelle, sie dürfen prinzipiell täglich nach verdächtigen Vorgängen Ausschau halten. Außerdem werden die Anreicherungs-Anlagen durch Geräte überwacht, deren Daten schnell ausgewertet werden können.

Bisher hat die IAEA keine wirklichen Probleme bei der Umsetzung der Vereinbarungen erkannt.

Auch nach der Zustimmung der IAEA bleibt das Waffenembargo fünf Jahre in Kraft, die Maßnahmen gegen das iranische Raketenprogramm acht Jahre.

Im Gegenzug hebt der Westen seine Wirtschaftssanktionen auf. Sollte der Iran gegen die vereinbarten Regeln verstoßen, können die Strafmaßnahmen aber umgehend wieder in Kraft treten. Der Sicherheitsrat soll dies nicht blockieren können.