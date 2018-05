Vom Sehnsuchtsort zum Minenfeld

Teheran/Wien. Als am 14. Juli 2015 in Wien das internationale Atomabkommen geschlossen wurde, war der Iran quasi über Nacht zum Sehnsuchtsort geworden. In den folgenden Monaten reisten dutzende hochrangig besetzte Wirtschaftsdelegationen in die Hauptstadt Teheran, um dort die Marktchancen zu sondieren oder die alten Kontakte, die zu Zeiten des Sanktionsregimes kaum noch gepflegt werden konnten, zu reaktivieren. Egal ob Flugzeugbauer wie Airbus, Ölkonzerne wie Total oder Geldinstitute wie die österreichische Oberbank - im großen Wettlauf um die beste Startposition im Iran wollte keiner der Letzte sein.

Getragen wurde diese Goldgräberstimmung aber nicht nur von den gewaltigen Öl- und Gasvorkommen, über die der Iran verfügt. Gute Geschäftschance witterten die westlichen Firmen damals vor allem auch im Infrastrukturbereich. Denn nachdem der jahrelange Boykott den Iran ökonomisch in die Knie gezwungen hatte, galt fast alles im Land als modernisierungs- und aufbaubedürftig. Und nicht zuletzt lockte nach dem Abschluss des Atom-Deals und dem damit verbundenen Sanktionsende ein gewaltiger Absatzmarkt mit überdurchschnittlichen vielen jungen Menschen, die häufig auch noch gut ausgebildet waren.





Von den hochfliegenden Erwartungen wurden allerdings viele nicht erfüllt. Weder besserte sich die wirtschaftliche Lage der iranischen Bevölkerung nach dem Abschluss des Atomdeals spürbar, noch gab es die ganz große Zunahme des Handelsvolumens, die sich vor allem viele europäische Unternehmen erhofft hatten. So stiegen etwa die Exporte Deutschlands, das zu den wichtigsten Handelspartner des Irans zählte, von 2016 auf 2017 um knapp 15 Prozent auf drei Milliarden Euro. Noch Mitte des vergangenen Jahrzehnts hatte die deutsche Wirtschaft Waren im Wert von fünf Milliarden Euro in den Iran geliefert. Auch die österreichischen Exporte legten nur relativ verhalten zu, 2017 gab es lediglich eine Steigerung von 9 Prozent auf 301 Millionen Euro. "Nach der Lockerung der Sanktionen hat sich eine nicht so schnelle Entwicklung ergeben, wie diese manche prognostiziert oder erhofft hatten", sagt Rudolf Thaler, der bei der Wirtschaftskammer für den Nahen Osten zuständig ist.

US-Markt in Gefahr

Mit dem von US-Präsident Donald Trump Mitte der Woche vollzogenen Ausstieg der Amerikaner aus dem Atomabkommen und der Wiedereinsetzung von strengen Sanktionen scheint aber nun selbst das kleine bestehende Geschäft gefährdet. Denn die US-Regierung verlangt, dass auch ausländische Unternehmen die neuen Strafmaßnahmen mittragen. Deutsche Firmen sollten ihre Geschäfte mit dem Iran "sofort herunterfahren", schrieb Richard Grenell, der neue US-Botschafter in Berlin, bereits unmittelbar, nachdem Trump seine Ausstiegsentscheidung bekanntgegeben hatte, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.