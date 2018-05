Guterres trifft österreichische Staatsspitze

Wien. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, besucht am Montag und Dienstag Österreich. Dabei wird er am Montagnachmittag auf Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) treffen. Am Dienstag nimmt Guterres an einer von Arnold Schwarzenegger organisierten Umweltschutzkonferenz teil.

Wird er sich zu den UNO-Blauhelmen am Golan äußern?

Gesprächsthemen gibt es genug: die zahlreichen internationalen Konflikte - allen voran die Eskalation zwischen dem Iran und Israel, der UNO-Amtssitz in Wien aber auch die globale Migrationspolitik. Vermutlich wird Guterres auch für den "Globalen Migrationspakt" der Vereinten Nationen werben, der bis Ende des Jahres ausverhandelt wird. Mit Spannung wird erwartet, ob und wie sich der Portugiese zur Affäre um jene österreichischen UNO-Blauhelme äußern wird, die vor rund sechs Jahren neun syrische Geheimpolizisten am Golan nicht an der Einfahrt in einen tödlichen Hinterhalt gehindert hatten.

Nach seinen politischen Gesprächen wird Guterres das Vienna International Centre (VIC) besuchen, wo er eine Rede vor der Kommission der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege (CCPCJ) halten wird. Am Dienstag tritt der Generalsekretär beim "R20 Austrian World Summit", einer jährlichen Veranstaltung zum Thema Nachhaltige Entwicklung, die vom ehemaligen Gouverneur Kaliforniens Arnold Schwarzenegger initiiert wurde, auf.