Generalstreik in Gaza vor erwarteten Massenprotesten

Gaza/Tel Aviv. Vor den angekündigten Massenprotesten im Gazastreifen sind Montag früh wegen eines Generalstreiks Geschäfte, Schulen und die Universitäten geschlossen geblieben. Zu dem Streik hatten alle politischen Fraktionen in dem Küstengebiet aufgerufen, einschließlich der radikalislamischen Hamas.

Jugendliche verbrannten Reifen auf Kreuzungen von Hauptstraßen als Protest gegen die Verlegung der US-Botschaft in Israel nach Jerusalem. Busse sammelten Menschen von den Straßen auf, über Moschee-Lautsprecher wurde zur Teilnahme an den Massenprotesten aufgerufen.

Eine Million Menschen werden bei den Protesten erwartet

Eine Million Menschen werden am Montag im Gazastreifen an der Grenze zu Israel zu Protesten erwartet. Die USA eröffnen am Nachmittag ihre Botschaft in Jerusalem. US-Präsident Donald Trump hatte im Dezember in einem international umstrittenen Schritt Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt. Es kam zu Unruhen in den Palästinensergebieten.

Am Dienstag ist zudem Nakba-Tag, an dem die Palästinenser traditionell der Vertreibung und Flucht von Hunderttausenden während des ersten Nahost-Krieges 1948 gedenken. Der Tag jährt sich wie die Gründung des Staates Israel zum 70. Mal.

Trumps Anerkennung von Jerusalem als Israels Hauptstadt und den Umzug der Botschaft an diesem Datum bezeichnete der palästinensische Ministerpräsident Rami Hamdallah als "krasse Verstöße gegen internationales Recht und Missachtung der Grundwerte von Gerechtigkeit und Moral". "Einen tragischen Tag in der palästinensischen Geschichte zu wählen, beweist einen Mangel an Sensibilität und Respektlosigkeit für die Grundwerte des Friedensprozesses", sagte Hamdallah.