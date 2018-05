Zahlreiche Tote bei Protesten gegen neue US-Botschaft

Offizielle Feiern in Jerusalem, Proteste mit zahlreichen Toten im Gazastreifen.

Jerusalem. Die USA haben am Montag ihre neue Botschaft in Jerusalem offiziell eröffnet. Schon Stunden vor der Eröffnung kam es zu heftigen Protesten der Palästinenser. Mehr als 40 Palästinenser wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten an der Grenze zu Israel erschossen. Bisher seien rund 1.700 Menschen verletzt worden. Es ist der Tag mit den meisten Todesopfern seit dem Gaza-Krieg 2014.

Auch beim Wien-Besuch des UNO-Generalsekretär Antonio Guterres war der Nahostkonflikt bei den Arbeitsgesprächen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen ein Thema. "Besonders besorgt" zeigte sich Guterres in einem anschließenden Pressestatement über die aktuellen Ereignisse in Gaza. Generell sehe er eine "Vervielfachung internationaler Problemen", sagte Guterres. Es gebe keinen Plan B zur Zwei-Staaten-Lösung, betonte Guterres.

US-Regierung bekennt sich zu Friedenspolitik

Die US-Regierung wird sich weiter um ein Friedensabkommen zwischen Israelis und Palästinensern bemühen. Das erklärte US-Präsident Donald Trumps ranghoher Mitarbeiter und Schwiegersohn Jared Kushner am Montag bei der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem. Die USA seien entschlossen, dabei zu helfen, "einen nachhaltigen Frieden zu schaffen".

In Bezug auf die zeitgleichen tödlichen Proteste an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel sagte Kushner: "Diejenigen, die Gewalt provozieren, sind Teil des Problems, nicht Teil der Lösung." Kushner gehört zu Trumps Team, das sich um eine Friedenslösung für den Nahen Osten bemühen soll.

Politischer Disput in Rumänien

In Rumänien bestellte Staatspräsident Klaus Johannis den Außenminister Teodor Melescanu zu einem Gespräch zu sich, nachdem der linksliberale Chefdiplomat in den vergangenen Tagen heimlich und ohne Absprache mit der Präsidentschaftskanzlei gemeinsam mit Ungarn und Tschechien eine kritische Stellungnahme der EU zum Umzug der US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem blockiert hatte.

Das Weisungsrecht in außenpolitischen Angelegenheiten liegt der rumänischen Verfassung zufolge ausschließlich beim Staatspräsidenten. Die sozialdemokratische Regierungschefin Vasilica Viorica Dancila, welcher Johannis in den vergangenen Wochen zweimal den Rücktritt nahelegte, weil sie inkompetent sei, ließ dem Präsidenten ausrichten, dieser habe ein derartiges Treffen telefonisch bei ihr zu beantragen. Ohne ihre Genehmigung werde es nicht stattfinden.