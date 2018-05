Zur Flucht gezwungen?

Seoul. Für die mittlerweile in Haft sitzende Ex-Präsidentin Park Geun-hye war es ein großer Coup in ihrer ansonsten von Skandalen und innenpolitischen Krisen überschatteten Legislaturperiode: Im April 2016 verkündete die konservative Regierung in Seoul, dass 12 Kellnerinnen sowie der Manager eines nordkoreanischen Restaurants aus dem chinesischen Ningbo nach Südkorea geflohen sind. Die Fluchtgeschichte galt als politisch äußerst brisant, schließlich gehören die Angestellten nordkoreanischer Staatsrestaurants im Ausland in aller Regel der Elite des Landes an. Die meisten Medien deuteten die 13 Überläufer als klares Indiz, dass selbst unter den Familienangehörigen hochrangiger Parteikader die Loyalität zu Kim Jong-un schwinden würde.

Mehr als zwei Jahre später nimmt die Geschichte nun eine thrillerartige Wendung: "Es war eine Entführung. Ich weiß das, weil ich sie selber ausgeführt habe", sagt kürzlich der Ex-Restaurantmanager namens Huh Kang-il dem südkoreanischen Fernsehsender JTBC.





Eine der Kellnerinnen, anonym und mit verpixeltem Gesicht, kam ebenfalls in dem Beitrag zu Wort: "Ich möchte nach Hause. Das hier ist nicht das Leben, das ich mir vorgestellt habe." Als Beleg für die Echtheit der Identitäten verweist der TV-Sender auf die angeblichen Reisepässe der Nordkoreanerinnen.

Das Regime in Pjöngjang behauptete bereits im Jahr 2016, dass seine Staatsbürgerinnen gegen ihren Willen ins Ausland gebracht wurden. Auch bei den innerkoreanischen Verhandlungen im Vorfeld des Gipfeltreffens zwischen Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un und Südkoreas Präsidenten Moon Jae-in hat Nordkorea wiederholt gefordert, die Kellnerinnen wieder in ihre Heimat zu bringen. Für die meisten Beobachter, inklusive der internationalen Presse, wurde dies als unhaltbarer Vorwurf abgetan: Wer würde schon wieder zurück nach Nordkorea wollen?

Tatsächlich gibt es unter den 30.000 im Süden lebenden Nordkoreanern jedoch jedes Jahr rund ein Dutzend freiwilliger Rückkehrer. In vielen Fällen spielen finanzielle Schulden eine Rolle; oder der Wunsch, gegen Lebensende die Heimat noch einmal zu betreten. Viele nordkoreanische Flüchtlinge der älteren Generation haben außerdem Schwierigkeiten, sich in die äußerst kompetitive Gesellschaft Südkoreas zu integrieren. Die Depressions- und Suizidrate ist unter den nordkoreanischen Flüchtlingen besonders hoch. Oftmals hatten sie unrealistische Erwartungen an ihr neues Leben im Süden.

Rückkehrer haben für Nordkorea Propagandawert

Ihnen drohen nicht grundsätzlich, wie oft berichtet, hohe Gefängnisstrafen in Nordkorea. Schließlich bieten sie der dortigen Regierung einen unschätzbaren Propagandawert. In Fernsehvideos werden sie dazu gedrängt, "Reue" zu zeigen und von der "Überlegenheit" des nordkoreanischen Systems zu berichten. Doch auch südlich des 38. Breitengrads, der die zwei Koreas trennt, werden die Flüchtlinge oft für politische Zwecke instrumentalisiert.