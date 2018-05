"Trump, make Israel great again!"

Demonstranten setzten Autoreifen in Brand. Israelische Soldaten schossen in die Menge. © afp Demonstranten setzten Autoreifen in Brand. Israelische Soldaten schossen in die Menge. © afp



Jerusalem/Gaza/Wien. (red) Jubel auf der einen, grenzenlose Wut auf der anderen Seite: Am Montag wurde die US-Botschaft in einer offiziellen Zeremonie von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Für Premier Benjamin Netanjahu und zahllose Israelis ist damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. Für die Palästinenser wird einmal mehr ein Albtraum wahr.

Die Verlegung der US-Botschaft hat im Gazastreifen und stellenweise im Westjordanland für gewaltsame Proteste gesorgt und in der Arabischen Welt für Empörung gesorgt. Schon Stunden vor dem offiziellen Festakt kam es an der Grenze zu Israel zu Ausschreitungen, mindestens 44 Demonstranten wurden im Laufe des Nachmittags laut palästinensischen Angaben getötet, 2000 verletzt. Israelische Soldaten - die Einheiten waren zuvor verdoppelt worden - schossen mit scharfer Munition, palästinensische Demonstranten antworteten mit Steinschleudern und rollten brennende Autoreifen in Richtung Grenzzaun. Laut der Nachrichtenagentur afp soll ein israelisches Kampfflugzeug ein Gebäude der Hamas im Gazastreifen angegriffen haben.





Unter den toten Demonstranten befinden sich offenbar auch ein Zwölfjähriger und ein Rollstuhlfahrer. Israel setzte über dem Gazastreifen Drohnen ein, die Kanister mit Tränengas auf Demonstranten warfen. Darunter waren auch palästinensische Frauen, die sich östlich von Khan Younis zu Protesten versammelt hatten. Zu gewaltsamen Zusammenstößen kam es auch in Betlehem und Ramallah im Westjordanland.

Wie schon in den vergangenen Wochen versuchten Demonstranten, den israelischen Soldaten die Sicht zu nehmen, indem sie Autoreifen in Brand setzten und damit eine schwarze Rauchwand produzierten. Über Lautsprecher wurde dazu aufgerufen, an dem "großen Marsch der Rückkehr" teilzunehmen. Man werde niemals akzeptieren, für immer okkupiert zu sein, erklärte einer der Demonstranten. "Die Welt wird unsere Botschaft hören." Laut Augenzeugen versuchten einige auch, den Grenzzaun zu Israel mit Drahtscheren zu durchtrennen.

"Rette dich selbst"

Die israelische Armee hatte vor Beginn der Proteste Flugzettel über dem Gazastreifen abgeworfen. Darin wurde davor gewarnt, sich dem Grenzzaun zu nähern, ihn zu beschädigen oder Anschläge zu verüben. Man habe an die Menschen appelliert, sich nicht von der Hamas missbauchen zu lassen, hieß es aus Israel. "Rette dich selbst und setze lieber darauf, dir eine gute Zukunft aufzubauen!", hieß es auf den Flugzetteln. Zahlreiche Palästinenser zerrissen die Aufforderungen demonstrativ.