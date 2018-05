Die Europäer in der Zwickmühle

Für Irans Außenminister Zarif ist Brüssel der letzte Stopp einer großen Diplomatie-Tour. Am Montag traf er bereits Sergej Lawrow in Moskau. © afp Für Irans Außenminister Zarif ist Brüssel der letzte Stopp einer großen Diplomatie-Tour. Am Montag traf er bereits Sergej Lawrow in Moskau. © afp



Teheran/Brüssel. (red) Wenn Heiko Maas, Boris Johnson und Jean-Yves Le Drian am heutigen Dienstag in Brüssel mit ihrem iranischen Amtskollegen zusammentreffen, stehen sie vor einer eigentlich kaum zu lösenden Aufgabe. Denn um das internationale Atomabkommen nach dem US-Ausstieg doch noch irgendwie zu retten, müssen die Außenminister Deutschlands, Großbritanniens und Frankreichs dem Iran glaubhaft garantieren, dass sich ihre Länder auch weiterhin an den 2015 in Wien geschlossenen Vertrag halten werden.

Ganz besonders gilt das für den wirtschaftlichen Teil des Abkommens, denn die Hoffnung auf ausländische Investitionen nach einem Ende des langjährigen Boykotts war für die iranische Führung die wesentliche Triebfeder dafür gewesen, die über zwölf Jahre hinweg ausgehandelte Vereinbarung zu unterzeichnen. Doch dass die Europäer ihre Geschäfte mit dem Iran so weiterführen wie bisher, scheint angesichts der Entwicklung der vergangenen Tage nur schwer vorstellbar.





Mit den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Sanktionen werden europäische Unternehmen nämlich mehr oder weniger dazu gezwungen, sich zwischen dem Iran und den USA zu entscheiden. Denn ausländische Firmen, die ihr bestehendes Iran-Geschäft nicht binnen 180 Tagen abwickeln, drohen selbst zum Ziel US-amerikanischer Strafmaßnahmen zu werden. Dabei stehen nicht nur hohe Geldstrafen im Raum. Ebenso könnten sich die betroffenen Firmen rasch auf einer schwarzen Liste des US-Finanzministeriums wiederfinden. US-Unternehmen, Banken und Personen dürften dann mit diesen Firmen keine Geschäfte mehr machen, womit diese nicht nur ihren Zugang zum US-Markt verlieren würden, sondern auch von so gut wie allen Dollar-Geschäften abgeschnitten wären. Der Flugzeugbauer Airbus hat deswegen auch schon angekündigt, die Vereinbarung über die Lieferung von 96 weiteren Maschinen an die Iran Air auf den Prüfstand stellen zu wollen.

Rouhani setzt Ultimatum

Im Endspiel um den Atom-Deal setzen allerdings nicht nur die Amerikaner Fristen. So hat der iranische Präsident Hassan Rouhani am Sonntag von den drei europäischen Signatarstaaten binnen 60 Tagen eine Entscheidung darüber verlangt, ob sie ihren vertragsgemäßen Pflichten auch weiterhin nachkommen werden. Innerhalb dieser Zeitspanne müsse es Garantien dafür geben, dass "die iranischen Interessen gewahrt bleiben und die durch den US-Ausstieg verursachten Schäden kompensiert werden".

Der als gemäßigt geltende Rouhani hatte nach dem am vergangenen Dienstag verkündeten US-Ausstieg für einen Verbleib seines Landes plädiert und erklärt, sich weiterhin für eine Verhandlungslösung einsetzen zu wollen. Bereits seit Sonntag läuft auch schon eine groß angelegte diplomatische Offensive Teherans, in deren Zuge der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif vor seinem letzten Stopp in Brüssel bereits die Signatarstaaten China und Russland besucht hat.

Vor allem die Volksrepublik, für die die Vernetzung mit dem Iran ein wichtiger Bestandteil beim Aufbau der Neuen Seidenstraße ist, hat dabei Unterstützung bei den Bemühungen um den Erhalt des Atom-Deals versprochen. Man werde eine "objektive, faire und verantwortungsvolle Haltung einnehmen" und "weiter daran arbeiten, das Abkommen aufrechtzuerhalten", erklärte der chinesische Außenminister Wang Yi nach dem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen in Peking. Es sei die Verantwortung und Pflicht aller Parteien, dafür zu sorgen, dass das Atomabkommen auf "wirksame Weise umgesetzt wird".

Zarif zufolge hat aber auch der russische Außenminister Sergej Lawrow im Zuge der gemeinsamen Gespräche klar den Willen bekräftigt, das Atomabkommen auch nach dem Ausstieg der USA am Leben zu halten. "Wir müssen gemeinsam das legitime Interesse von jedem von uns verteidigen", sagte der russische Chefdiplomat im Anschluss bei der Pressekonferenz der beiden Außenminister. Die Entscheidung von US-Präsident Trump, aus der Vereinbarung auszusteigen, habe eine Krisensituation geschaffen.